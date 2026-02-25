Em tin sự chân thành và tử tế luôn chạm được đến đúng người

Với em, tình cảm hợp hay không là do cả hai cùng lựa chọn và vun đắp bằng sự chân thành.

Giữa nhịp sống nhiều vội vã và ồn ào, em chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi và bình yên. Thời gian rảnh, em thường ở bên gia đình, đọc sách, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống. Hiện tại em độc thân, làm trong lĩnh vực truyền thông. Em cao 1m58, dáng người mảnh mai, sống nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, biết trước biết sau và luôn cố gắng cư xử hài hòa trong mọi tình huống.

Em không theo đạo và cũng không mê tín cực đoan. Với em, tình cảm hợp hay không là do cả hai cùng lựa chọn và vun đắp bằng sự chân thành.

Em mong gặp người đàn ông sống lành mạnh, sạch sẽ, điềm tĩnh và coi trọng chữ tín. Em tin rằng một người giữ được chữ tín thì những điều khác đều có thể cùng nhau xây dựng. Em ưu tiên anh ở gần hoặc khu vực lân cận để việc tìm hiểu được thực tế hơn. Em mong anh hơn em không quá 5 tuổi và quan trọng nhất là hiện tại anh hoàn toàn độc thân, không vướng bận tình cảm cũ. Nếu anh còn điều gì chưa dứt khoát, em xin phép không phù hợp, mong anh thông cảm cho sự rõ ràng này của em.

Trong một mối quan hệ, em đề cao sự thấu hiểu và sẻ chia. Em hiểu rằng tình cảm nào cũng cần thời gian và sự cố gắng từ cả hai phía. Với em, hạnh phúc không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần những lúc mệt mỏi có thể ngồi cạnh nhau, bình yên nhìn phố lên đèn là đủ.

Nếu anh thấy chúng ta có thể nghiêm túc tìm hiểu, em sẵn lòng mở lòng làm quen.

Kính chúc anh cùng gia đình luôn bình an và nhiều điều tốt đẹp.

