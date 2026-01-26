Em tin nếu có anh đời sẽ đẹp hơn

Em không biết nấu ăn ngon, không nói những lời ngọt ngào nhưng tự tin mình là người tử tế, tinh tế, nhanh nhẹn và sống tình cảm.

Khi em viết những dòng này là thêm một lần em tiếp thêm hy vọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc suốt 3 mấy nồi bánh chưng mà vẫn độc thân. Em vẫn tin vào tình yêu nhưng đôi lúc không chắc rằng mình lại có thể lại yêu và được yêu. Em vẫn luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để bản thân có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn, để có thể xứng đáng với một người mà em luôn chờ đợi.

Mọi người luôn nghĩ em là một người may mắn, tự em cũng luôn biết ơn cuộc sống này đã cho em có được một gia đình có bố mẹ người thân luôn che chở, một công việc ổn định, thú vị, đúng chuyên môn (quản lý cấp trung tại công ty nước ngoài) với mức thu nhập khá nhiều người mơ ước, có sức khỏe và ngoại hình dễ chịu (tuy rằng em bé hạt tiêu 1m52, nặng 47 kg). Có thể chuyện tình cảm là thử thách mà ông trời muốn em phải trải qua, phải chờ đợi để gặp được người phù hợp.

Cuộc sống mỗi ngày với em đều vẫn rất vui vẻ với công việc, bạn bè, đồng nghiệp, với những môn thể thao mà em yêu thích, những bài hát nhẹ nhàng hoặc những bộ phim lãng mạn. Nhưng em vẫn tin rằng nếu có anh đời sẽ đẹp hơn, em sẽ cười nhiều hơn và kể cả có những lúc được yếu đuối nhõng nhẽo vì biết rằng sẽ có người bao dung em. Người ấy của em sẽ là người mà em ngưỡng mộ về tri thức, đồng điệu về tâm hồn và thu hút hấp dẫn em về ngoại hình (cao trên 1m7 và cân đối), chưa lập gia đình, chưa có con. Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh đã sẵn sàng cả về vật chất, tinh thần, sự trưởng thành và quỹ thời gian để có thể xây dựng gia đình trong tương lai gần nhất.

Em không phải biết nấu ăn ngon, biết nói những lời ngọt ngào nhưng em tự tin bản thân là người tử tế, tinh tế, nhanh nhẹn và sống tình cảm. Hy vọng rằng lần này may mắn tìm đến với chúng ta.

