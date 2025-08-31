Em tin khi đủ duyên, mình sẽ tìm thấy nhau

Anh sẽ gặp người con gái ưa nhìn, thân thiện, biết nấu ăn, cao 1m66, là nhân viên văn phòng ở TP HCM, quê ở miền Tây sông nước.

Gửi anh chàng trai là định mệnh của em, phải chăng anh là người khiêm tốn, thân thiện và pha chút hài hước và có công việc ổn định? Cuộc sống và công việc của anh có bận rộn không, sao chưa thấy anh tìm gặp em? Hay vũ trụ gửi thông điệp cho chúng ta đúng giờ cao điểm nên có phần chậm trễ? Vậy thì để em, em sẽ tạo bước đầu tiên cho chúng ta cơ hội để trò chuyện, tìm hiểu nhau thông qua VnExpress nhé.

Anh sẽ gặp người con gái ưa nhìn, thân thiện, biết nấu ăn, cao 1m66, là nhân viên văn phòng ở TP HCM, quê ở miền Tây sông nước. Hiện tại anh đã muốn tìm nàng dâu hiền, là người cùng anh chia sẻ muôn màu trong cuộc sống chưa ạ? Em đang tìm chàng rể thảo đây. Vậy nên anh hãy làm bước tiếp theo là gửi mail cho em nhé.

