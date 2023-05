Em tin hạnh phúc là sự kiếm tìm

Em là cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tròn và được nhận xét là "nhìn mặt hiền".

Mỗi ngày có khá nhiều bài viết trên trang Hẹn hò, em không biết từ bao giờ mình là độc giả ghé trang thường xuyên của chuyên mục này. Em thích cách các chàng trai gửi thư và cách các cô gái gửi gắm tình yêu vào những dòng chữ. Tầm mấy tuần trước, em có cuộc nói chuyện với một chị sếp, chị ấy hỏi khi thấy tình trạng "độc toàn thân" của em: "Điều gì ngăn cản việc em có bạn trai"? Em suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi và ngẫm lại, phải chăng đã đến lúc em cần "hành động" hơn sự thiếu tự tin và rụt rè vốn có?

Giữa vô vàn bài viết được đăng trên chuyên mục, điều gì thu hút khiến anh dừng lại và gửi cho em những lời chân thành và thật tâm? Em sẽ bắt đầu trước từ phía mình coi như là một lời tâm sự chân thành. Em cao tầm 1m57, tính tình khá hiền, quan tâm giúp đỡ mọi người. Em có nhiều mối quan hệ thân thiết trên chục năm và hầu như mọi người đều yêu quý. Em là cô gái hướng nội, ra ngoài nơi đông người sẽ không thoải mái. Tuy nhiên em đã cải thiện khá nhiều, những năm gần đây do tính chất công việc khiến em thay đổi, hướng ngoại, hoạt bát để thích ứng với công việc. Em hay mắc cỡ nếu gặp người lạ nhưng quen rồi thì cũng dễ hòa đồng.

Em theo đạo Phật nên mỗi tháng sắp xếp để đi chùa, ăn chay hoặc giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm nào đó. Lúc chưa bận em còn sắp xếp đi nấu cơm từ thiện. Em quan trọng phần trí và tâm, luôn dặn lòng hướng thiện và giúp đỡ người khác trong điều kiện cho phép. Em sống đơn giản, giản dị, nấu ăn ngày ba bữa, ít ăn thịt, ăn nhiều rau củ, thích vận động và chơi nhiều môn thể thao. Tuy nhiên em rất dễ bị chấn thương và té. Em đã thử từ yoga, chạy bộ nhưng môn nào cũng để lại cho em nhiều chấn thương đau đớn. Hiện tại, em theo đuổi cardio và belly dance để cho người bớt ù lỳ.

Về sở thích, thật ra em cũng không có sở thích gì đặc biệt, chủ yếu thời gian cho công việc, khi rảnh rỗi về thăm gia đình. Cũng có thể gọi em là người hướng về gia đình. Em hay đọc sách tâm linh, xem tin kinh tế thị trường hoặc học cái gì đó. Quê em ở miền Tây, sinh ra trong gia đình thuần nông. Từ nhỏ em đã rất quen với việc học mổ buổi, chiều về phụ gia đình một buổi, lớp ba em đã biết xách nước tắm heo, lớp bốn biết cắt cỏ cho bò ăn và vô vàn công việc đồng áng khác.

Lên đại học, ba mẹ vay tiền cho em đi học, ra trường em lại tiếp tục vừa học vừa làm để hoàn thành chương trình thạc sĩ. Em ý thức rất rõ hoàn cảnh gia đình nên hầu như thời gian học đại học em chỉ học và làm thêm. Em đích thị là mọt sách đó anh, nên ở đại học cũng chẳng có mối tình sinh viên nào.

Ra trường em lao đầu vào làm, hơn 10 năm ở Sài Gòn là đủ những sự cố gắng miệt mài của cô gái tỉnh lẻ. Hiện tại em làm cho một công ty sản xuất vốn nước ngoài, công việc khá bận, hy vọng có sự cảm thông nơi anh. Có những lúc em sẽ rất bận và anh hãy quan tâm em thật nhiều nhé, đừng trách em vô tâm, không thể nhắn tin thường xuyên. Em còn nhận thêm các công việc linh tinh khác, lâu lâu lại buôn bán online cho có trải nghiệm. Đây cũng là lý do mà em nghĩ góp phần trong việc "độc toàn thân" lâu của mình, toàn bộ thời gian em dành cho công việc, ít hướng ngoại. Một phần cũng do tính cách nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên em khó mở lòng. Em đã trả lời chị sếp hỏi em như thế, nhưng không biết có phải là lý do chính hay không.

Em cũng rất mạnh mẽ và nghị lực, mọi người hay bảo vì thế con trai sợ họ không có cảm giác bảo vệ được em. Em khá tự lập, hầu hết việc đều cố gắng để làm và thực hiện nhưng sẽ điều chỉnh để phù hợp nếu được chăm sóc, bảo vệ. Những năm 20 tuổi nhân sinh quan khác, những năm 30 tuổi nhân sinh quan cũng khác đi, em dùng chừng ấy năm để học làm người tốt, có ích cho gia đình, xã hội, đôi khi lấy công việc làm niềm vui. Em hy vọng ở đâu đó ông tơ bà nguyệt se duyên giúp sợi chỉ tơ hồng

Người ta hay nói: "Gặp được một người mà bạn muốn đặt họ vào trong tương lai của bạn, đó là may mắn. Gặp được một người mà họ muốn đặt bạn vào trong tương lai của họ, đó là hạnh phúc. Nếu cả hai điều đó xảy đến trên cùng một người, đó là tình yêu". Hành trình tìm một người tri kỷ, một người hiểu được mình vốn rất khó, nhưng tìm thấy thì em sẽ là người may mắn nhất.

Có anh thầy kia hay ghẹo em, làm cho cố mà tối chẳng có ai gãi lưng cho ngủ, thế thì cần gì mong cầu, đặt tiêu chuẩn này nọ. Người đồng hành cùng em vượt qua khó khăn và gãi lưng cho em mỗi tối ngủ, không bỏ rơi nhau lúc hoạn nạn, khó khăn nhé. Em là người nghiêm túc, chân thành, mong anh đọc kỹ bài và nếu thấy phù hợp thì gửi lời tâm tình chân thành đến em nhé. Cảm ơn ông tơ bà nguyệt VnExpress và em tin "Miracle can happen" (Phép mày có thể xảy ra).

