Em tin chân thành, tử tế và tôn trọng nhau sẽ giúp ta hạnh phúc

Hy vọng anh sẽ dành một chút thời gian để nhận và đọc thư của em nhé. Em tên là Phương, đang sống ở Phú Nhuận, làm văn phòng tại quận I. Em nhỏ hơn anh hai tuổi thôi, chưa có con, cũng chưa từng lập gia đình. Nói đến đây, có lẽ anh sẽ nghĩ về em như một người có chút vấn đề, hoặc ít nhất cũng không ưa nhìn lắm, nên mới bị ế đến giờ này phải không? Nhưng mà chuyện tình cảm đôi khi ít nhiều do duyên phận anh ạ. Em cũng khá lận đận nên đến giờ vẫn chưa đi đến được đâu.

Em không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc là người luôn luôn cố gắng. Em nghĩ điều có thể khiến em luôn cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa và hạnh phúc cho đến bây giờ là mình luôn có điều gì đó tích cực để cố gắng và hướng đến. Anh có suy nghĩ giống vậy không? Em cũng thích học điều mới, đặc biệt là ngoại ngữ (em có thể nói được tiếng Anh và tiếng Nhật), thích nấu ăn, đọc sách (đặc biệt là tiểu thuyết), chăm sóc nhà cửa. Em cũng vô cùng yêu và cưng trẻ con.

Về người mà em mong muốn mình có thể đi cùng, trước tiên là yêu thương và tôn trọng em. Dĩ nhiên em cũng làm điều tương tự như vậy chứ không có đòi hòi một chiều từ anh. Em mong người em gặp là một người chân thành, tử tế mà em có thể học hỏi được, cũng như em luôn luôn kính trọng người ấy. Em tin, tình yêu là cốt lõi ban đầu mà mình cần phải có, nhưng để đi được cả một đoạn đường dài với nhau, sự chân thành, tử tế và tôn trọng nhau từ hai phía lại quan trọng hơn rất nhiều, phải không anh.

Em nghĩ em viết cũng hơi nhiều rồi, nên sẽ dừng ở đây nhé. Nếu có cơ hội, mình sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúc anh và gia đình buổi tối vui nhé.

