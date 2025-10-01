Em tin anh là người vui vẻ, tỏa ra năng lượng tích cực

Chào anh, em là cô gái sắp bước sang tuổi 30, một cô gái vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực.

Ngày hôm nay của anh thế nào? Em cũng hay tự hỏi bản thân như vậy. Đó cũng là cách mình giải tỏa cảm xúc sau một ngày dài làm việc, cũng như để nhìn lại ngày hôm đó. Hôm nay của em trải qua khá yên bình, anh ạ.

Em hay cười, thích đọc sách, tập thể thao sau giờ làm việc căng thẳng để cân bằng cuộc sống. Em không có quá nhiều tiêu chuẩn về mẫu người lý tưởng, nhưng em tin anh sẽ là người vui vẻ, hoạt bát, chúng ta sẽ có một vài sở thích giống nhau, đều tỏa ra năng lượng tích cực.

Từ từ rồi chúng ta tìm hiểu nhau và biết đâu sẽ ghép thành hai nửa phù hợp mà chúng ta vẫn hằng mong gặp bấy lâu.

Mong thư từ anh, chúc anh buổi tối vui vẻ.

