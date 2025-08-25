Em tìm tri kỷ tử tế, chân thành, thông minh và hào sảng

Em vẫn luôn tin rằng em sống tử tế, lương thiện và chân thành, chắc chắn sẽ tìm được người yêu ưng ý và hạnh phúc.

Trời thu đẹp biết bao nhiêu

Hẹn nhau một chén trà chiều đi anh



Anh thân mến! Hà Nội những ngày đầu thu ban ngày mát mẻ, tối se se lạnh mà hẹn hò thì thật thích anh nhỉ. Vì anh chưa đến nên tối nào em cũng đi bộ một mình, thỉnh thoảng cà phê cũng một mình. Một mình cũng tốt nhưng có lúc em cần lắm một bàn tay siết chặt, một sự quan tâm dịu dàng và ấm áp. Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, em mong tìm được người tri kỷ để thấu cảm, yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau, tung tăng dắt nhau khắp nơi khi thu đang tới, sưởi ấm nhau khi đông lạnh sắp về. Em tin tưởng vào nhân duyên nên sâu thẳm trong tim mình. Em vẫn luôn tin rằng em sống tử tế, lương thiện và chân thành, chắc chắn sẽ tìm được người yêu ưng ý và hạnh phúc.



Tuy nhiên em cũng thắc mắc không biết anh là ai, giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, có đang đi tìm em không. Khi mà gặp được anh nhất định anh phải đền vì đã để em chờ lâu quá nhé. Nếu anh tò mò về em, đây là chân dung em nhé: Em năm nay 38 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, vóc dáng cân đối, cao 1m62, nặng 52 kg. Em có trình độ thạc sĩ, giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh. Hiện tại, em làm việc cho một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Hà Nội, ngoài ra em có kinh doanh thêm.

Em có khuôn mặt dễ nhìn, tính cách cởi mở, dễ mến nhưng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly hôn và sống cùng con. Con gái em là cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, vô cùng yêu mẹ và hiểu chuyện. Bạn bè và đồng nghiệp của em nhận xét em xinh xắn, duyên dáng và thông minh, là một người bạn tin cậy và chu đáo. Trong các mối quan hệ tình cảm, em rất nghiêm túc, chân thành, nồng ấm nhưng không vì cô đơn mà nắm vội tay ai đó, nên dù đã ly hôn vài năm, em hiện tại vẫn một mình.

Hết lòng với công việc nhưng khi về nhà em là mẫu phụ nữ của gia đình, thích vào bếp nấu ăn, thẩm mỹ tốt, luôn sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, xinh xắn, gọn gàng. Em thích quan tâm chăm chút cho người đàn ông của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em cũng khá là vui vẻ, hài hước, tâm thiện lành hướng Phật, luôn ý thức tu sửa bản thân mỗi ngày và làm từ thiện trong điều kiện cho phép.



Dù công việc bận rộn, em luôn sắp xếp thời gian để đọc sách, tập thể thao hàng ngày, các môn đơn giản như chạy/bơi/đi bộ, thỉnh thoảng du lịch khám phá những vùng đất mới. Em hay đi một mình hoặc đi cùng hội bạn nhưng chắc sắp có anh đồng hành rồi, anh nhỉ. Em cũng thích hát, bia rượu uống được ở mức giao tiếp, khi có anh rồi thỉnh thoảng chúng mình có thể uống cốc bia hoặc vài ly rượu vang để bữa ăn thêm ngon miệng anh nhé. Gió tầng nào hút mây tầng ấy nên em mong người yêu mình có cùng nền tảng về trí tuệ, tính cách, hoàn cảnh để mình có thể bên nhau dài lâu anh nhé. Nếu anh đang nghiêm túc tìm kiếm mối quan hệ chân thành, đừng ngại liên lạc với em nhé. Em không có tiêu chuẩn gì nhiều miễn mình có rung động với nhau.



Tuy nhiên mẫu người thế này sẽ thu hút được em từ lần gặp đầu tiên: Em thích mẫu người to cao, khỏe mạnh, béo chút ôm càng thích nhưng đừng béo quá, nên anh cao 1m7 đến 1m8, nặng 70 đến 80 kg sẽ phù hợp với chiều cao cân nặng của em đấy. Tuổi tác: Em thích đàn ông hơn tuổi, nhưng hơn nhiều quá em sợ mình không hiểu được suy nghĩ của anh, nên anh hơn em khoảng một giáp trở lại là ổn. Công việc: Miễn là công việc anh yêu thích và có thu nhập tốt, hợp lý và hợp pháp là được. Em bị thu hút bởi người đàn ông tử tế, chân thành, thông minh và hào sảng. Địa lý: Anh ở Hà Nội để dễ gặp mặt tìm hiểu nhau anh nhé. Tính cách: Điềm đạm, chững chạc, bao dung, giàu lòng nhân hậu, biết kính trên nhường dưới, lãng mạn, chân thành. Nếu anh từng đổ vỡ, em tin mình có thể hiểu nhau hơn và trân trọng hạnh phúc hơn, miễn là không còn vướng bận chuyện cũ.

Đây là vài điều về bản thân và mong muốn của em, anh nhé. Nếu anh thấy phù hợp, hãy liên lạc với em và mô tả về anh đủ chi tiết tránh mất thời gian lòng vòng tìm hiểu thông tin cơ bản anh nhé, em mong nhận thư của anh!

