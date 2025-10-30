Em tìm tình yêu giản dị và ấm áp

Em mong tìm được anh, một người yêu thương em thật lòng, nghiêm túc, sống tử tế, trách nhiệm có công việc ổn định,

Em là một cô gái có ngoại hình khiêm tốn, ưa nhìn, với công việc lao động phổ thông bình thường, với mức thu nhập trung bình đủ trang trải cuộc sống giản dị của mình. Ở độ tuổi ngoài 30, sau khi bước ra từ một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, em kém tự tin hơn. Thế nhưng em vẫn biết ơn những trải nghiệm buồn vui, để mình trưởng thành hơn và vẫn mang trong mình tấm lòng thiện lương, từ bi và lòng trắc ẩn bao la. Sau những vòng lặp đau khổ, vấp ngã, khó khăn và mất mát thì em sống bớt khờ dại, sống tỉnh thức và trí tuệ hơn.

Em sống nguyên tắc rõ ràng, mọi thứ minh bạch nên hiện tại không còn liên quan gì đến người cũ. Em dành thời gian hai năm để cân bằng tinh thần và cuộc sống. Thời điểm hiện tại em thấy thoải mái để mở lòng, bắt đầu mối quan hệ mới, hy vọng qua cầu nối VnExpress sẽ tìm được người bạn đồng hành nửa đời sau. Em mong tìm được anh, một người yêu thương em thật lòng, nghiêm túc, sống tử tế, trách nhiệm có công việc ổn định, cùng nhau chăm sóc và yêu thương nhau, xây dựng tổ ấm giản dị và bình yên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ