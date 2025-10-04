Em tìm phiên bản giới hạn mang tên 'anh'

Em sinh năm 1992, chưa từng kết hôn, đang ở Sài Gòn, đã tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn định.

Chào anh – người em cần tìm,

Em sinh ra và lớn lên ở vùng đất thuộc miền Nam Trung Bộ. Năm 18 tuổi, em lên Sài Gòn học, đi làm và trải qua một vài mối tình như bao nhiêu người khác, nhưng chưa có được "happy ending", có lẽ duyên chưa đến.

Em sinh năm 1992, chưa từng kết hôn, đang ở Sài Gòn, đã tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn định. Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ nhìn. Tính cách hài hước, dễ chịu, thân thiện, biết yêu thương bản thân và gia đình.

Em thích nấu ăn, nghe nhạc, yoga, leo núi, cắm trại và khám phá đây đó. Trải qua một vài mất mát trong công việc và gia đình, em trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, biết yêu thương và trân trọng tất cả những gì đến với mình, dù vui hay buồn.

Em mong tìm được một người ở Sài Gòn hoặc lân cận, chưa từng kết hôn, lớn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi. Người đó có tính cách dễ chịu, có công việc ổn định, có ước mơ, sở thích, cá tính; có thể ngồi xuống chia sẻ mọi điều với em, ủng hộ em và cùng em bước qua những ngày tháng còn lại một cách bình yên nhất.

Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, nhưng em tin mọi thứ đều có thể thay đổi theo hướng mà chúng ta muốn. Anh có nghĩ vậy không?

