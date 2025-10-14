Em tìm người tử tế, trách nhiệm, chung thủy

Em tin tình yêu đẹp nhất không phải chỉ để “có đôi” mà là được cùng nhau đi qua cả những ngày nắng ấm lẫn những cơn mưa giông.

Em là Huyền, 8x đời đầu, sống tại TP HCM. Em chưa từng lập gia đình, không có con riêng. Công việc của em xoay quanh marketing và kinh doanh, nơi em vừa làm việc vừa nuôi dưỡng niềm vui sáng tạo mỗi ngày. Bạn bè thường nói em là kiểu người càng quen lâu càng thấy thú vị: vui vẻ, thẳng thắn, biết lắng nghe. Em có chút "tinh nghịch" nhưng lại dễ thương theo cách riêng. Người lớn tuổi thường tin tưởng em, trẻ con thì hay quấn quýt, có lẽ vì em thích sống chân thành và giản dị.



Trong tình yêu, em không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong một người tử tế, trách nhiệm, chung thủy, biết tôn trọng và thấu hiểu. Em cũng vậy, luôn cố gắng sống tử tế, đặt sự chân thành lên trước hết. Em thích những niềm vui nhỏ xinh: du lịch, chụp ảnh, viết lách, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau bật cười vì một câu nói ngốc nghếch.



Tuổi tác, tỉnh thành, hay việc anh từng đổ vỡ, có con... với em không quan trọng. Em trân trọng hơn hết tình cảm thật lòng, sự đồng hành và niềm tin dành cho nhau. Cuộc sống của em hiện tại là một vùng trời xanh bình yên và em mong tìm được một người để cùng chia sẻ sự bình yên, ấm áp ấy; để hai người cùng nâng đỡ, cùng làm cuộc sống của nhau thêm đẹp. Nếu anh đọc đến đây và mỉm cười, nghĩ rằng: "Ừ, cô gái này cũng thú vị đấy", có lẽ mình nên cho nhau một cơ hội để trò chuyện. Em sẽ trân trọng và hồi âm tất cả những lá thư hữu duyên gửi đến.



"Em ngồi bên cửa chờ ai,

Xuân sang mấy độ, hoa cài tóc vương;

Trăng rơi nửa mái thềm hương,

Chỉ mong gặp kẻ vấn vương chữ tình"

Chúc anh, người hữu duyên đang đọc những dòng này luôn bình an và may mắn!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ