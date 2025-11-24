Em tìm người tử tế, biết quan tâm và chia sẻ

Em đang tìm một chàng trai trong độ tuổi 30–38, trưởng thành, ấm áp, biết chăm lo gia đình.

Em là một người làm việc trong ngành pháp lý, yêu thích công việc mang tính tư duy, nghiêm túc nhưng cũng trân trọng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống. Ngoại hình ưa nhìn, phong thái tự tin, có thu nhập ổn định, đủ để xây dựng cuộc sống độc lập và vững vàng. Em đang tìm một chàng trai trong độ tuổi 30–38, trưởng thành, ấm áp, biết chăm lo gia đình. Mong anh là người chín chắn, sống lành mạnh: không hút thuốc, không rượu chè, biết cân bằng công việc và cuộc sống.



Em hy vọng gặp một người đàn ông có tài chính vững vàng, độc lập, cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc và bền vững. Quan trọng hơn, em tìm một người tử tế, biết quan tâm, chia sẻ, luôn sẵn sàng cùng nhau vượt qua thử thách và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Nếu anh là người tinh tế, chu đáo, mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, đang trong độ tuổi phù hợp, em rất mong được gặp và tìm hiểu cùng anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ