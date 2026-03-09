Em tìm người đàn ông chân thật, chân thành, mạnh mẽ

Em mong gặp một người: có niềm tin vào bản thân và niềm tin vào những người xung quanh, lấy đạo đức làm gốc, yêu thương gia đình.

Chào cả nhà! Em tên Chiu, họ Bùm. Mọi người có thể gọi em là Bùm Chiu.

Em từng viết bài trên chuyên mục Hẹn Hò một vài năm trước và may mắn quen thêm được một số người bạn tốt. Sau đó, vì bận rộn với những kế hoạch và dự định riêng, em tạm gác lại câu chuyện của mình. Bây giờ, khi mọi thứ đã ổn định hơn, em quay lại và tiếp tục hành trình tìm một nửa phù hợp với mình.

Em được sinh ra trong gia đình hòa thuận, gia giáo, ở một vùng quê yên bình. Tuổi thơ gắn liền với mùi thơm rơm rạ, đồng ruộng. Hiện tại, em sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Không còn lội ruộng như ngày bé, nhưng mỗi khi cầm bát cơm trên tay, em hiểu rằng thành quả đó không tự nhiên mà có. Vì vậy em luôn nhắc nhở chính mình: Trân trọng sức lao động của mình và mọi người, đặc biệt là người nông dân một nắng hai sương.

Tính cách của em là tổ hợp của những mặt đối lập nhau chan chát: lúc dịu dàng như nước, lúc nóng như lửa, lúc mạnh mẽ như đá nhưng cũng nhiều lúc lại mềm mại như cỏ. Chiều cao của em là một phép toán nho nhỏ: 2 lũy thừa 8 rồi trừ đi 98. Anh tính thử xem kết quả ra sao? Gợi ý là em đủ cao để đứng ngang tầm ai đó, không cần ngước quá lâu, cũng không phải cúi xuống quá nhiều.

Về học vấn, em vẫn trên đường học tập. Không phải vì bằng cấp mà vì càng lớn em càng thấy tò mò về cuộc đời, về những điều kỳ diệu mà mỗi lần mình chiêm nghiệm ra được để thấy được mình được sống, được sinh ra đã là món quà vô cùng quý giá mà bản thân có được. Có những lúc em cũng thấy xấu hổ vì hiểu biết hạn hẹp, rồi lại tự cười trừ: biết đến đâu hay đến đó, phần còn lại học dần. Em tin vào nhận định: "Thế giới Vuca, đời là vô thường". Hôm nay vui, mai có thể buồn. Hôm nay thành công, mai có thể sẽ phải bắt đầu lại. Thật lòng mà nói, em không thích sóng gió, nhưng nếu đã không tránh được, em sẽ đứng lại, hít một hơi, rồi đi tiếp (rất lạc quan và mạnh mẽ).

Em sinh năm 1991, chưa lập gia đình. So với bạn bè cùng trang lứa thì em bước đi chậm rất nhiều nhưng không vội vì cho rằng hôn nhân không phải để "cho có", quan trọng là tìm được người phù hợp, đồng điệu tư duy, tâm hồn để đi với nhau đường dài và tạo ra một hành trình thật nhiều thú vị, ý nghĩa và màu sắc. Quê em cách Hà Nội khoảng hai tiếng rưỡi chạy xe. Em mong gặp một người: có niềm tin vào bản thân và niềm tin vào những người xung quanh, lấy đạo đức làm gốc, yêu thương gia đình, có chí hướng làm việc và xây dựng cuộc sống lâu dài ở Hà Nội, chưa lập gia đình.

Trong 36 kế, người ta nói "chuồn" là thượng sách. Còn em mong nếu đã bước vào câu chuyện này, anh không cần kế nào cả. Ở lại và nói chuyện thẳng thắn với em trên tinh thần xây dựng, yêu thương và nhường nhịn là được. Nếu được, em mong anh có thể chia sẻ với em 3 điều khi mình bắt đầu cuộc trò chuyện để em hiểu thêm về anh: Anh đã đi qua Covid-19 như thế nào? Một vài vấp ngã, thất bại, chuyện không vui mà anh đã đối diện? Cách anh vượt qua và bài học cho bản thân qua lần vấp ngã, thất bại, chuyện không vui đó là gì? Đã bao lâu rồi anh chưa nói lời cảm ơn, yêu thương với gia đình, với chính mình?

Em không tìm một người hoàn hảo, không tìm kiếm người nói hay hơn làm, càng không tìm kiếm người sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nói lên lòng mình. Em tìm một người chân thật, chân thành, mạnh mẽ và có lòng tự trọng. Yêu thương, quý mến nhau vì nhân cách, không phải vì lý do có điều kiện nào khác.

"Em không buông tay anh khi anh gặp cảnh cơ hàn. Anh có chắc nắm chặt tay em, không làm em buồn khi không thuận buồm xuôi gió". Nếu đọc đến đây mà Anh không thấy vội vàng rời đi, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị để bắt đầu cho một hành trình mới nhiều niềm vui, nhiều thú vị và trưởng thành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ