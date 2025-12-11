Em tìm một bến đỗ bình yên

Hy vọng anh là một người có lối sống lành mạnh, biết yêu thương và chăm sóc bản thân cũng như những người thân yêu.

Mình là một người phụ nữ đang dần bước vào tuổi ngũ tuần, cái tuổi mà người ta hay đùa rằng sáng thì trẻ trung, tối thì lại... trung niên. Nhưng với mình đây là độ tuổi chín mùi cả về trải nghiệm lẫn tâm hồn, là khoảng thời gian để sống chậm lại, trân trọng những điều giản dị và tìm kiếm sự bình yên nhưng vẫn dư thừa năng lượng để tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ. Hiện tại mình sống và làm việc tại TP HCM. Là một người phụ nữ giản dị, nhẹ nhàng nữ tính, luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực trong cuộc sống. Sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn đã khép lại hơn 5 năm, mình học cách trân trọng bản thân hơn và càng tin rằng phía trước vẫn còn những điều tốt đẹp để chờ đón.

Mình thuộc típ người có tính cách hướng nội, thích đọc sách và dành thời gian cho gia đình, có ý thức quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Sở thích của mình khá đơn giản: thích chăm sóc gia đình, tự tay vun trồng rau quả và chăn nuôi giải trí vài chú gà vịt hay chó mèo đáng yêu. Ngoài ra mình cũng mê những chuyến du lịch nhẹ nhàng để tận hưởng thiên nhiên, thử các món ăn địa phương lạ miệng. Đôi khi, để đổi gió, mình vẫn sẵn sàng khuấy động không khí theo vài bản nhạc sôi động cho đời thêm hứng khởi.

Hiện tại mình có công việc ổn định, đang sống cùng với bố mẹ và con trai ở TP HCM. Mình không hoàn hảo nhưng luôn chân thành, luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn. Mình mong muốn được kết nối với một người bạn đời, một người đàn ông từ 45 đến 62 tuổi, ưu tiên những anh trên 50, đã trải qua nhiều cung bậc cuộc sống và có sự chín chắn, sâu sắc trong suy nghĩ và hành động, biết trân trọng và đồng điệu với mình. Mình không đặt nặng ngoại hình, chỉ cần anh là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dễ nhìn và toát lên nét gần gũi, chân thành. Mình trân trọng một người đàn ông trưởng thành, vui vẻ, có tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh. Nếu anh hướng nội thì càng sâu lắng, còn nếu hoạt ngôn, hài hước thì càng thú vị, miễn là trong anh luôn có sự điềm đạm, ấm áp.

Hy vọng anh là một người có lối sống lành mạnh, biết yêu thương và chăm sóc bản thân cũng như những người thân yêu. Một người yêu thích thiên nhiên, những khoảng lặng bình yên, những hoạt động ngoài trời nhẹ nhàng cũng như những công việc nhỏ trong gia đình để cùng nhau chia sẻ. Mong anh có một công việc ổn định, tài chính vững vàng, có mái ấm riêng, quan trọng hơn cả là thật sự mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, có thể tìm hiểu và tiến xa hơn. Nếu anh đang sống, làm việc tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai hoặc các tỉnh lân cận thì sẽ rất thuận tiện để gặp gỡ, kết nối.

Mình tin rằng, khi hai người cùng chung nhịp sống, cùng mở lòng sẻ chia, hạnh phúc sẽ tìm được lối về. Nếu anh cũng tìm một mối duyên chân thành, mình hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Mong sớm được gặp anh với hy vọng tràn đầy yêu thương. Thân mến.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ