Em tìm một bàn tay để nắm trọn cả đời

Em sinh năm 1993, sống và làm việc tại TP HCM

Mong gặp được một người có trách nhiệm, biết quan tâm, chín chắn - người có thể yêu thương, bảo vệ em từ nay cho đến mai sau.

Em tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM, làm công việc văn phòng đã ổn định. Em yêu thích khám phá những điều mới mẻ, không ngừng hoàn thiện bản thân. Gia đình em êm ấm hòa thuận, bố mẹ yêu thương con cái. Em luôn quan niệm tuổi già nhưng tâm không già và giờ đây, em chỉ mong tìm thấy anh để cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc. Với em, gia đình luôn là điều quan trọng nhất.

Hy vọng anh sống và làm việc tại TP HCM để mình có thể dễ dàng gặp gỡ, chia sẻ và trò chuyện cùng nhau về mọi điều trong cuộc sống. Mong anh có công việc và sự nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn, có tinh thần cầu tiến và nếu anh cao 1m70 trở lên sẽ là điểm cộng. Anh quê ở đâu cũng được nhưng nếu quê gần Khánh Hòa và TP HCM càng tốt vì quê em ở Khánh Hòa, sẽ thuận tiện về thăm nhà mỗi dịp lễ Tết.

Em chưa từng kết hôn hay có con nên mong anh cũng vậy. Hoặc nếu anh không có ý định tìm mối quan hệ nghiêm túc, mong anh bỏ qua thư này nhé. Điều em tìm kiếm là mối quan hệ bền chặt, nơi cả hai đồng hành, vun đắp và xây dựng cuộc sống bình yên. Nếu anh cũng đang tìm kiếm điều đó, mong anh không ngần ngại gửi cho em một lời nhắn. Chờ tin anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ