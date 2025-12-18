Em tìm mối nhân duyên tốt lành

em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi tâm hồn trẻ hơn một chút so với tuổi thật.

Có lẽ ai cũng muốn trải qua và gắn bó với một mối nhân duyên đem lại cảm giác bình an trong tâm hồn, người đến dịu dàng soi sáng và an ủi tâm hồn ta. Người mà chỉ cần lặng yên lắng nghe thôi, ta cũng thấy đủ rồi.

Nhân duyên của mỗi người không thể muốn hay cưỡng cầu mà được. Vậy nên em sẽ tìm anh nốt lần này (vì dạo này bị hối nhiều quá, muốn đi trốn luôn ạ).

Mong anh có đạo đức, hoặc có đạo Phật (vì em có đạo và cũng ăn chay vài năm rồi), điềm đạm, bao dung và thấu hiểu khi em hơi trẻ con; không tứ đổ tường. Anh sống cách Hà Nội đừng quá 50 km nhé.

Một chút về em: em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi tâm hồn trẻ hơn một chút so với tuổi thật. Công việc ổn định trong nhà nước nhưng rất thích làm tự do (cũng muốn tìm anh cùng khởi nghiệp).

Hạnh phúc vốn không phải là "có": có tiền bạc, nhà cửa, xe cộ. Hạnh phúc thật sự là "không": không muộn phiền, ốm đau, tai họa. "Có" chỉ là thứ cho người khác xem, còn "không" mới là thứ thật sự thuộc về mình.

Hà Nội đêm trở gió (rét). Hy vọng sẽ thấy anh.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.

