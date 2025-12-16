Em tìm bến đỗ bình yên

Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, sinh năm 1991, đang độc thân, chưa có con.

Em tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, sống cùng ba mẹ và làm việc tại khu vực nội thành, gần Hoàn Kiếm. Em có công việc ổn định, tự chủ về tài chính và đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài.

Do đặc thù công việc, lịch trình của em khá linh hoạt; buổi tối thường dành thời gian tham gia thêm các dự án hoặc học hỏi, nâng cao bản thân. Với em, việc không ngừng phát triển cả về tư duy lẫn đời sống tinh thần là điều rất quan trọng. Theo nhận xét của bạn bè và những người xung quanh, em có ngoại hình ưa nhìn, trông trẻ hơn so với tuổi. Em chơi và làm việc với bạn bè ở nhiều lứa tuổi khác nhau, khá thiên về giao lưu, hợp tác và học hỏi cùng các bạn trẻ; luôn giữ tinh thần cởi mở với những kiến thức mới và sẵn sàng tiếp thu để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Em không phải típ người quá sôi nổi, mà thiên về nghiên cứu, tìm tòi và chiêm nghiệm, luôn mong muốn khám phá những điều mới để nâng cao chất lượng cuộc sống. Em yêu thích những niềm vui giản dị như tham gia câu lạc bộ đọc sách, xem phim, cà phê trò chuyện cùng bạn bè; đi bộ, chơi cầu lông trong công viên để rèn luyện sức khỏe và tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc. Thỉnh thoảng, em cũng thích tìm hiểu các món ăn mới hoặc đi nghe nhạc piano, jazz để thư giãn và cân bằng lại nhịp sống.

Em tin rằng một lối sống lành mạnh, biết chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ giúp mỗi người sống tích cực, bền bỉ và sâu sắc hơn.

Trong cuộc sống, em là người cầu tiến, ít nói nhưng cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và không gian riêng của mỗi người; sống có trách nhiệm và trân trọng những mối quan hệ nghiêm túc. Em không tìm kiếm sự hào nhoáng hay cảm xúc nhất thời, mà mong một mối quan hệ đủ chậm để hiểu nhau, đủ sâu để gắn bó và đủ an yên để cùng nhau đi đường dài.

Em hy vọng có thể gặp một người đàn ông:

- Có lối sống lành mạnh, trưởng thành và tử tế

- Có công việc ổn định, tự chủ trong cuộc sống

- Tôn trọng không gian riêng nhưng cũng sẵn sàng sẻ chia

- Thật sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài

Em không đặt nặng ngoại hình, chỉ mong anh là người gọn gàng, khỏe mạnh, có ánh nhìn ấm áp và suy nghĩ chín chắn. Nếu anh cũng đang ở giai đoạn mong muốn xây dựng một mái ấm bình yên, em tin rằng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và chân thành.

Giữa cuộc sống nhiều bận rộn, nếu hai người có thể tìm thấy sự an yên khi ở bên nhau, có lẽ đó đã là một điều rất đáng quý. Em mong rằng, nếu anh đọc được những dòng này và cảm thấy có sự đồng điệu, chúng ta sẽ có cơ hội làm quen và tìm hiểu thêm về nhau.

Thân mến.

