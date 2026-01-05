Em tìm bạn đời phù hợp và tử tế

Em sắp 42 tuổi, chưa kết hôn, hiểu khá rõ mình muốn gì và không muốn gì.

Em đang sống ổn trong ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình, tự lo tốt cho cuộc sống, có công việc kinh doanh nhỏ, có những niềm vui rất giản dị như xem phim hài, nấu ăn, làm bánh, tập thể dục, đạp xe, đi dạo công viên hay chỉ ở nhà chơi (em rất thích ở nhà nhé, chắc có chút hướng nội).

Em không tìm kiếm điều gì quá lớn lao, không cần hào nhoáng, cũng không cần những lời hứa xa xôi. Em chỉ mong có một người tử tế, chân thành để cùng chia sẻ những vui buồn rất đời thường. Một người có thể cùng em nói chuyện sau một ngày dài, cùng cười khi gặp chuyện vui và đủ điềm tĩnh để lắng nghe khi mọi thứ chậm lại.

Em tin rằng hạnh phúc không nằm ở việc lúc nào cũng rộn ràng, mà ở cảm giác bình yên khi có người ở cạnh. Có thể là cùng đi dạo, cùng uống cà phê cuối tuần, hoặc đơn giản là mỗi người làm việc riêng nhưng vẫn thấy ấm vì biết có nhau.

Em là người sống tích cực, yêu sự gọn gàng trong cảm xúc và rõ ràng trong cách đối xử. Em trân trọng sự quan tâm chân thành nhưng cũng rất tôn trọng không gian riêng của mỗi người. Em nghĩ một mối quan hệ bền vững không cần phải dính chặt, chỉ cần đủ tin tưởng và thoải mái.

Nếu anh cũng đang tìm một người để đi cùng, không vội vàng nhưng cũng không hời hợt, nếu anh tin vào sự tử tế, sự sẻ chia và niềm vui giản dị trong cuộc sống, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Biết đâu, giữa rất nhiều người lướt qua nhau, mình lại là người có thể đồng hành cùng nhau lâu hơn một chút. Anh ở TP HCM nhé, để chúng ta tiện gặp nhau.

Mong thư anh.

