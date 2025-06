Em tìm anh, người đàn ông thích nhâm nhi cà phê cùng em

Em sẽ rất vui khi được vui vẻ nắm tay anh lang thang ở một quán cà phê cổ điển, mộc mạc, chuyện trò về chuyện mình, chuyện đời.

Em sinh năm 1985 tại Sài Gòn. Bao nhiêu mùa mưa, em đi đi về về lẻ bóng. Nay em thật tâm nguyện ý đi tìm anh. Sài Gòn bước vào mùa mưa rồi anh nhỉ. Anh có đang cô đơn giống em không? Nếu có, hãy nhớ tự chăm sóc mình trước khi em đến nhé. Nếu người chưa biết em sẽ nghĩ rằng em là người lạnh lùng. Ba mẹ em không được người lớn ủng hộ tác thành đôi nên tuổi thơ em thiếu vắng cha, trong khi mẹ mãi vật lộn với cơm áo gạo tiền nên em hình thành tính cách tự lập từ nhỏ.

À vừa rồi con em mới tốt nghiệp tiểu học đấy anh. Nhìn con tự tin múa hát, nhận thưởng mà em thoáng chút xúc động. Em nhớ ngày nhỏ mình học rất cừ, nhưng có mỗi một chiếc áo trắng, sáng đi học thì trưa về giặt sáng mai đi học. Có những ngày học thi cả ngày, thế là có hôm ham chơi em không kịp giặt. Sáng ra em vẫn vô tư mà mặc áo dơ đi học, một thằng bạn bảo "ôi sao mày cứ chua chua". Cái thằng nhóc đó thích em mà nói như thế đấy anh (mà nó đẹp trai nên chắc không ế được đâu, thật may anh nhỉ).

Kết quả cuối cấp em thuộc top xuất sắc toàn trường, mẹ đặt may cho em một chiếc áo trắng. Cô thợ may trễ không kịp giao khi em đến lấy. Em cũng chẳng dễ bỏ cuộc. Sáng ra, em chạy lên nhà cô thợ gõ cửa, "cô may gấp để con còn kịp lên nhận thưởng" nữa. Em quá lỳ lợm, mắt em dõi theo từng đường đạp máy của cô. Cuối cùng em vui mừng mặc chiếc áo mới còn đầy phấn vẽ màu tím trên áo mà đạp xe điên cuồng đến trường nhận thưởng, lòng vui như Tết (cười). Em cứ như thế, cứ tự lo cho mình, cứ như thế mà lớn lên. Một mình mò bản đồ thành phố đi tìm trường thi đại học.

Anh biết không, do tính độc lập nên em hiện cũng không về ở cùng mẹ sau ly hôn. Người là do em chọn nên sướng thì em nhờ mà khổ em chịu. Nói vậy chứ lúc ốm đau, buồn tủi thân lắm anh. Em cũng từng gặp nhiều cơn đau thể xác từ gãy xương, tai nạn xe cộ, em lăn lóc như con chó con rách tươm nhưng tuyệt nhiên em chưa từng khóc. Vậy mà khi đi viện khám một mình, nhìn một anh chồng ngồi yên để vợ gối đầu chợp mắt một chút, cảnh tượng đó bình dị mà em đã khóc từ lúc nào. Em che vội bằng khẩu trang và quay đi giấu nước mắt cứ tuôn xuống. Em ghét cảm giác cô đơn đó lắm nên sau này anh đi khám dù nhức đầu sổ mũi, em nhất định đi cùng anh, không bao giờ bỏ anh đi một mình.

Anh à, em đã đi đoạn đường đời một mình bảy năm. Em đã đợi con cứng cáp và hiểu chuyện rồi, cũng đã đến lúc em đi tìm anh. Em 40 tuổi, có công việc ổn định và triển vọng, yêu trẻ con, quý người già. Trẻ con trong gia đình hay cả bạn học của tụi nhỏ rất thích em. Chơi với chúng rất vui, nghĩ gì nói đấy, cũng biết nói dối ấy chứ nhưng cơ bản chúng không biết lọc lừa, sân si. Em nghĩ trẻ con và người già đều giống nhau ở một điểm là "rất cần sự quan tâm". Nếu người phụ nữ đủ bao dung và dịu dàng, gia đình êm ấm hơn.

Em khá lành nhưng không hiền lắm đâu. Em từng thích chạy xe tốc độ, mê mẩn những con xe cực ngầu. Làm việc tận tụy, siêng năng; Chung thủy, siêng năng; Rất ghét sự lười biếng, bề bộn; Nấu ăn nhanh gọn, lẹ làng; Thích ăn và thích nấu; Thích du lịch khám phá đặc sản vùng miền. Tính ra miền Tây là em đi nhiều nhất. Khi nào có dịp thành đôi, nhất định mình sẽ khám phá miền Bắc nhé.

Nếu anh độc thân, trân quý lao động, có ý chí cầu tiến, công việc ổn định, chung thủy, muốn trái tim nhiệt huyết yêu thương thì gửi thư cho em nhé. Anh ở gần em thôi nhé, công tác ở Sài Gòn thì quá tốt, còn quê quán ở đâu không quan trọng. Em không ngại khi anh hút thuốc, chỉ cần anh ý thức được tác hại của nó. Tất nhiên em không thích anh nhậu lầy nhưng nếu là công việc, em sẽ thông cảm, tôn trọng công việc nhưng em thiết nghĩ anh hiểu tác hại của bia rượu và tiết chế anh nhé.

Mong gặp được anh. Em sẽ rất vui khi được vui vẻ nắm tay anh lang thang ở một quán cà phê cổ điển, mộc mạc, chuyện trò về chuyện mình, chuyện đời. Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng, người đơn thân sẽ hơi khó khăn hơn vì những vướng bận. Nhưng em vững tin, chỉ cần chúng ta đồng lòng, đừng dễ dàng đầu hàng, tay còn trong tay thì mọi thứ sẽ lùi về phía sau. Em tin cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Mong gặp anh. Nhớ tự chăm sóc bản thân khi em chưa đến nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ