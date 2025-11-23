Em tìm anh cùng xây dựng tình yêu bền lâu

Em mong anh có trái tim ấm áp nhưng cũng có đủ lý trí để giữ cho tình yêu vững chãi, khi ngoài kia có nhiều cám dỗ.

Giữa những bộn bề, em nhận ra mình không còn tìm kiếm những khoảnh khắc rực rỡ mà mong muốn ở bên một người thật bình yên, người có thể ngồi bên em trò chuyện thật lâu. Anh à! Em thích những buổi chiều Hà Nội có gió lạnh luồn qua cổ áo, yêu những tách trà nóng đầu đông. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy cuộc đời này quý nhất là được "an toàn" bên một người mình thật sự tin tưởng, có thể chia sẻ mọi điều với nhau trong cuộc sống.

Em mong gặp một người đàn ông điềm đạm và tử tế, biết lắng nghe không chỉ bằng tai mà còn bằng ánh mắt và trái tim. Mong anh trưởng thành, có trách nhiệm với chính mình, sẵn sàng cùng em xây nền móng chứ không chỉ dựng lên những ước mơ vụt sáng rồi lụi tắt. Em mong anh có trái tim ấm áp nhưng cũng có đủ lý trí để giữ cho tình yêu vững chãi, khi ngoài kia có nhiều cám dỗ. Em muốn cả hai cùng sát cánh bên nhau, nơi mà em và anh đều được là chính mình, được nghỉ ngơi và được yêu bằng sự trọn vẹn con tim.

Nếu anh cũng tìm một tình yêu bền lâu, một nơi để trở về, tìm một tình yêu không phải để trình diễn mà là nơi để trú ngụ bình an thì có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc hẹn. Một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng, cùng nhau uống tách trà nóng đầu đông.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ