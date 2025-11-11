Em tìm anh chàng cao ráo cùng trang trí cây thông

Em đang tìm kiếm người đồng hành: một anh chàng cao từ 1m75 trở lên, mê vận động, chủ động, ngăn nắp.

Với chiều cao 1m6, cân nặng 49 kg, mái tóc đen dài thẳng mượt và làn da trắng sáng, em được mọi người ưu ái nhận xét là sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, có vài người còn thấy em có nét giống diễn viên Hàn Quốc. Nhờ chút may mắn về ngoại hình cùng sự nỗ lực, em đang tận hưởng công việc thú vị là chuyên viên tại một ngân hàng nước ngoài. Năng lượng của em được sạc đầy qua những trang sách hay, những chuyến du lịch khám phá thế giới, những trận cầu lông đầy hứng khởi, không thể thiếu niềm đam mê bất tận với việc khám phá ẩm thực Sài Gòn và khắp mọi miền.



Em là một cô gái Sài Gòn, độc thân và chưa từng kết hôn. Tuy chưa theo một tôn giáo cụ thể nào, nhưng em luôn tin vào sức mạnh của lòng tốt, luôn hướng đến việc sống lành và lan tỏa những điều tích cực. Em đang tìm kiếm người đồng hành: một anh chàng cao từ 1m75 trở lên, mê vận động, chủ động, ngăn nắp. Đặc biệt, em ưu tiên các anh trong ngành kỹ thuật vì sự logic và đáng tin cậy. Hy vọng anh là người rộng lượng, luôn giữ tinh thần lạc quan, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng cùng niềm vui để tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất.

