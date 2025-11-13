Em thực tế nhưng không kém phần lãng mạn

Điều duy nhất em mong ở anh là sự tự nguyện, vì khi có điều đó, mọi chuyện phía sau chỉ còn là kết quả thôi.

Trời Hà Nội sang thu se se lạnh, dễ chịu anh nhỉ! Em xin được giới thiệu một chút về bản thân: Em 32 tuổi, sống một mình và làm việc tại Hà Nội, từng kết hôn. Ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, chỉ có tình duyên là vẫn còn lận đận đôi chút.

Mười năm qua em dành nhiều cho sự nghiệp, đi qua đủ cung bậc cảm xúc, cuối cùng nhận ra mọi điều đến với mình đều có một ý nghĩa duy nhất, đó là để xem tâm mình phản ứng thế nào. Điều duy nhất em mong ở anh là sự tự nguyện. Vì khi có điều đó, mọi chuyện phía sau chỉ còn là kết quả thôi. Hy vọng sớm được kết nối cùng anh, một người cũng tin rằng hạnh phúc đến từ sự bình an trong lòng.

