Em thích thiện nguyện, mong gặp anh hiền lành, hướng thiện

Em mong gặp anh đủ yêu thương đủ đạo đức để kết duyên lành, để dìu dắt nhau trên con đường tu tập, em sẽ không sinh con anh nhé.

Em là cô gái hiền lành hướng thiện, mong gặp anh đủ yêu thương để kết duyên lành. Anh à, em hy vọng phép màu nào đó mang anh đến lắng nghe tiếng lòng của em nhé. Em là cô gái hiền lành hướng thiện, tuy nhiên quan điểm của em có phần đi ngược với số đông, em chấp nhận sự khác biệt của mình nên anh chị đọc bài viết của em vui lòng hoan hỷ bỏ qua nếu chúng ta không cùng suy nghĩ nhé.

Em hiện ở Quận 9 TP HCM, tốt nghiệp đại học, làm công việc văn phòng, độc thân chưa từng kết hôn, gia đình cơ bản với ba mẹ hiền lành chất phát, hàng xóm yêu thương đoàn kết. Để em kể anh nghe về cuộc sống thường ngày của em nhé: Sáng cỡ 5h20 em dậy ngồi vắt vẻo trên ghế ngắm bình minh ló dạng, ăn cơm nhà rồi đi làm. Chiều cỡ 18h là em về đến nhà, tập yoga hoặc đi bộ, làm việc nhà, đọc sách rồi đi ngủ. Thứ 7 và chủ nhật nghỉ làm em sẽ đi làm thiện nguyện, anh có thích làm thiện nguyện không anh? Trước kia em dành cuối tuần để chăm sóc bản thân và nhà cửa, giờ em ước gì mình có thêm nhiều thời gian để giúp đời giúp người nhiều hơn.

Có hai câu mô tả đúng phương châm sống của em ở thời điểm hiện tại là "yêu thương trao đi là yêu thương nảy mầm" và "chậm lại một chút để thấu hiểu, để yêu thương". Về anh, anh làm công việc gì cũng được, tình trường quá khứ thế nào cũng được, em chỉ mong anh ở hiện tại là người độc thân, sống có đạo đức, hiền lành hướng thiện, cư xử nhẹ nhàng, thích ăn chay (vì em thích ăn chay). Em cao 150 cm, nặng 45 kg, chăm tập thể dục để giữ dáng và giữ sức khỏe nên mong anh cũng cân đối và đủ mạnh mẽ để em tựa vào. Đối với em, cuộc sống đơn giản như hiện tại là đủ hạnh phúc rồi, nhưng em cũng thích làm nũng lắm. Em mỗi ngày vẫn chờ anh, người có thể cùng em chia sẻ nâng đỡ nhau, đồng hành cùng nhau trên hành trình hạnh phúc và hành trình thiện nguyện.

Em không cần nhà hàng hay những bữa ăn sang chảnh, em chỉ cần những buổi bình yên bên nhau, chở nhau đi làm thiện nguyện là em hạnh phúc rồi anh ạ. Em mong gặp anh đủ yêu thương đủ đạo đức để kết duyên lành, để dìu dắt nhau trên con đường tu tập, em sẽ không sinh con anh nhé. Em mất nhiều năm để hiểu mình nên em sẽ kiên trì chờ anh, em tin là anh sẽ đến khi chúng ta ở cùng tần số. À còn điều nữa là em không có khiếu nấu ăn nha anh, sáng em ăn cơm nhà là vì thích cảm giác thoải mái ở nhà, ăn đồ siêu thị nấu sẵn, em chỉ hâm nóng thôi. Anh à, hãy để tình yêu là nơi để trở về sạc lại năng lượng cho nhau, em chờ anh nè.

