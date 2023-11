Em 30 tuổi, sinh ra ở Bình Phước và đang làm việc tại Sài Gòn.

Em thích sự giản đơn, chân thật, thích ca hát và làm thơ. Đi qua 30 mùa xuân, ngỡ tưởng hạnh phúc đã chạm đến, nhưng anh biết đấy "người tính không bằng trời tính", luôn có những điều vượt qua khả năng kiểm soát của chúng ta. Kết thúc của cuộc hành trình này lại là khởi đầu cho cuộc hành trình mới. Em tin mọi người chúng ta gặp hay sự việc xảy ra trong đời đều có lý do và duyên phận nhất định.

Yêu thương là cuộc hành trình cần bồi dưỡng liên tục, không có đích đến nhất định. Nó sẽ chuyển tiếp qua những giai đoạn với những sắc màu cuộc sống khác nhau. Vì vậy, em hy vọng anh cũng giống em, luôn có sự chân thành, cởi mở, trân trọng những giá trị con người thực của nhau.

Tìm được người hoàn hảo là không thể, có chăng chỉ có hai người vì nhau mà thay đổi để hòa hợp. Có thể anh không phải người đầu tiên em yêu nhưng sẽ là người cuối cùng em chọn để đồng hành trong đời. Hy vọng em may mắn tìm được anh nơi đây.

Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ gió diều sẽ bay,

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ luôn đong đầy

Love is never easy

I will be here waiting for you

