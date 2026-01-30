Em thích sự bình yên, mong tìm mối quan hệ nghiêm túc

Em có nét nghiêm túc, đôi khi hơi lạnh, suy nghĩ trưởng thành nhưng vẫn còn những khoảng mềm mại của một người phụ nữ yêu đời.

Chào anh, ở tuổi không còn nhiều mộng mơ, em tin rằng sự tử tế, ổn định và biết mình muốn gì mới là điều giữ người ta ở lại lâu dài. Em là một cô gái miền Tây, đang sống tại Sài Gòn, chưa từng kết hôn. Em đang về quê thăm mẹ. Em rất yêu những buổi chạng vạng ở quê, khi gió len qua hàng dừa, tiếng dế râm ran đâu đó, mùi nhang mẹ vừa thắp cho đất trời và tổ tiên lan nhẹ trong không gian. Những âm thanh và hương vị rất quen ấy luôn khiến lòng người dịu lại sau bao bộn bề, lo lắng.

Em nghĩ, nếu có người ngồi cạnh trong những giây phút như vậy, chỉ cần im lặng thôi cũng là đủ. Tuổi thơ em gắn với những con đường đất nhỏ, mưa xuống thì lầy, nắng lên thì bụi. Những buổi tối học bài dưới ánh đèn dầu, những sáng sớm đi bộ đến trường qua ruộng lúa vẫn còn mờ sương, chiều tan trường về trong khói lam chiều lảng bảng, khi nhiều bạn bè sớm từ bỏ việc học để phụ giúp gia đình, em vẫn tin rằng tri thức là điều gì đó sẽ làm thay đổi cuộc đời mình.

Có lẽ chính những năm tháng đó đã nuôi dưỡng trong em sự kiên nhẫn, tinh tế và trân trọng những điều giản dị. Em thích văn chương, các thể loại nghệ thuật, nhưng lại chọn học ĐH Kinh tế. Thực tế cho em hiểu rằng, khi đi trên con đường mình không thật sự vượt trội, sẽ có nhiều khó khăn và thử thách. Em không hối tiếc. Mỗi người sẽ có cách sống của riêng mình và tự chịu trách nhiệm cho tất cả lựa chọn. Sau nhiều năm làm việc, dù chưa có thành tựu gì lớn, em hài lòng vì có thể tự lo cho bản thân, báo hiếu mẹ, có tiết kiệm, có đầu tư cho tương lai và tuổi xế chiều. Với em, đó là một dạng bình an. Em chưa có nhà thành phố nhưng có một căn nhà nhỏ ở quê và ít ruộng mẹ cho. Có lẽ đó là cách mẹ âm thầm giữ lại cho con gái mình một chốn để quay về, khi thấy nó đã quá tuổi mà vẫn một mình.

Em sinh năm 1990, cao 165 cm, nặng 50 kg, gương mặt ưa nhìn, có nét nghiêm túc, đôi khi hơi lạnh, suy nghĩ trưởng thành, nhưng bên trong vẫn còn những khoảng mềm mại của một người phụ nữ yêu đời. Em quan tâm đến sức khỏe, dinh dưỡng, tinh thần và chọn lối sống tối giản. Em tin vào hành động hơn lời nói. Em yêu những điều đời thường: một bữa cơm vui vẻ, một buổi tối mưa, một chiều tản bộ dưới hàng cây, một cuộc trò chuyện khi cần thì nói, khi im lặng vẫn thấy dễ chịu. Em có rất nhiều sở thích và tài lẻ, em tận hưởng điều đó một cách có đầu tư nghiêm túc. Em lớn lên trong tình yêu mộc mạc của cha mẹ, một tình yêu đúng chất thời "ông bà anh", không phô trương, chỉ có sự tử tế, nhẫn nại và nghĩa vợ chồng.

Em ước, nếu đủ duyên, mình cũng có thể xây dựng một mối quan hệ như thế: đủ sâu để tin, đủ bền để đi cùng nhau lâu dài. Nếu anh là người đàn ông cao hơn em, không quan trọng tuổi tác, gọn gàng, ổn định, trưởng thành, chấp nhận sự khác biệt, luôn ủng hộ và tin tưởng người mình yêu, thích sự bình yên và đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, em rất mong được làm quen. Có thể chúng ta sẽ trò chuyện chậm rãi về những điều nhỏ bé trong ngày, đôi lúc im lặng, đôi lúc bật cười và là chính mình một cách chân thật và nhẹ nhàng nhất. Nếu duyên chưa muộn, mong anh hồi âm.

