Em thích những người hiền hiền, sống đơn giản

Đôi nét về em: sinh năm 1995, quê quán Hà Nam, đang làm văn phòng tại Nam Từ Liêm - Hà Nội. Thời gian trôi thật nhanh, tốt nghiệp và làm việc rồi em cũng ở Hà Nội hơn 10 năm. Ngoại hình: hơn 1m6, gầy xíu ạ. Em theo đạo Công giáo, chưa từng lập gia đình. Em hướng nội, ngoài giờ làm em thường ít đi chơi buổi tối và yêu cảm giác chill chill với chiếc giường thân yêu, thỉnh thoảng em sẽ đi xem phim một mình. Em yêu thích phim hoạt hình. Cuộc sống của em khá đơn giản ạ. Thỉnh thoảng em sẽ thích chuyến đi, thích núi hơn biển, núi và biển đều đẹp và dễ chịu.

Về anh, em mong tìm được anh cũng theo đạo Công giáo, để chúng ta có thể hòa hợp về tín ngưỡng, cùng nhau đi lễ, cùng nhau học giáo lý hôn nhân, cùng nhau bước vào thánh đường và xây dựng được gia đình với giá trị bền chặt. Anh ở Hà Nội được thì tốt ạ, vì tìm hiểu cũng cần gặp gỡ thuận tiện, đúng không anh. Anh không chênh nhiều tuổi quá so với em và cao hơn em ạ. Em rất thích những người hiền hiền, sống đơn giản. Để tìm được người phù hợp với bản thân thật khó, nhưng em mong anh nếu thấy có đôi nét phù hợp có thể liên hệ với em. Biết đâu chúng ta yêu thương nhau. Cảm ơn VnExpress đã duyệt bài, chúc mọi người tìm được mảnh của mình và đón Giáng Sinh vui vẻ ạ.

