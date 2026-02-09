Em theo kiểu truyền thống, hòa đồng, dễ cười, biết lắng nghe và đồng cảm với người khác.

Em xin giới thiệu một chút về bản thân. Em sinh ra ở miền Trung và đã vào TP HCM làm việc được khoảng 7 năm. Em sinh năm 1995 (tính theo tuổi truyền thống của ông bà mình), đang làm nhân viên văn phòng. Mọi người thường nhận xét em có ngoại hình dễ nhìn, da trắng, cao gần 1m60 và nặng khoảng 49 kg.



Về tính cách, em theo kiểu truyền thống, hòa đồng, dễ cười, biết lắng nghe và đồng cảm với người khác. Trong chuyện tình cảm, em không phải là kiểu "thích từ cái nhìn đầu tiên". Em tin rằng cần có thời gian để hai người tìm hiểu lẫn nhau, chấp nhận cả những điểm tốt lẫn chưa tốt của đối phương và quan trọng hơn là có thể thẳng thắn chia sẻ để cùng nhau giải quyết vấn đề. Vì vậy, em hy vọng tìm được một người có quan điểm tương đồng.



Nếu đối phương là người thích "ăn" và rành đường TP HCM càng tốt ạ. Một chút chia sẻ nhỏ: em hơi "mù đường", đặc biệt buổi tối là gần như mất phương hướng, bị lạc đường hoài luôn. Em thích những buổi hẹn hò giản dị như dẫn nhau đi ăn vặt vỉa hè, uống ly trà sữa, cùng ngắm phố phường hoặc đơn giản là chở em dạo quanh các con đường ở TP HCM. Em thấy những điều nhỏ bé như vậy lại mang đến cảm giác thoải mái và gần gũi hơn là ngồi ở một nơi quá sang trọng.



Về độ tuổi, em mong tìm được người lớn hơn em hoặc nhỏ hơn em tối đa hai tuổi. Hy vọng sớm có cơ hội được kết nối và trò chuyện với anh. Chị gái em cũng may mắn tìm được người thương qua VnExpress, em hy vọng mình sẽ là người may mắn tiếp theo có thể gặp được người mình đã tìm kiếm bấy lâu. Em mong sớm nhận được email từ anh. Không biết bài viết của em sẽ được đăng vào lúc nào, nhưng em xin gửi lời chúc đến mọi người đọc được những dòng này: Chúc một năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và nếu ai đang FA giống em thì hy vọng cũng sớm tìm được nửa kia phù hợp của đời mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ