Em thích người đàn ông lớn tuổi hơn, trưởng thành, điềm đạm

Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang kinh doanh nhỏ nên có thu nhập ổn định và tự lo được cho cuộc sống của mình.

Em sống đơn giản, chân thành và luôn cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày. Về ngoại hình, em có hơi tròn trĩnh một chút do dư âm của bánh kẹo ngày Tết nhưng chắc vài hôm nữa sẽ ổn thôi. Về tính cách, em được nhận xét là dễ hòa đồng, lễ phép và hay lo xa. Em xin tự "quảng cáo" cho bản thân thêm việc em thích chăm sóc người khác, thích nấu ăn và nấu ăn khá ổn.

Có thể anh sẽ bất ngờ khi em còn khá nhỏ nhưng lại muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc ở nền tảng này. Em từng dùng qua dating app, nhưng vẫn chưa tìm được người có cùng quan điểm tình cảm cũng như quan điểm sống. Em không được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn và hơn ai hết, em hiểu tình cảm và sự gắn bó quan trọng thế nào.

Do đó, em mong muốn một mối quan hệ lâu dài, có thể đồng hành, cùng nhau tốt hơn và tương lai có nhau. Em thích người đàn ông lớn tuổi hơn mình, trưởng thành, điềm đạm, có trách nhiệm và biết quan tâm. Em cũng mong anh theo đạo Công giáo, vì em tin sự đồng điệu trong niềm tin và giá trị sống sẽ giúp hai người dễ thấu hiểu và gắn bó hơn.

À, quê gốc em ở An Giang và đang sống tại Cần Thơ. Mong anh sẽ sớm xuất hiện để em biết mình không chỉ có một mình. Cảm ơn anh đã đọc đến đây.

