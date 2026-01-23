Em sinh năm 1983, sống và làm việc tại Thủ Đức, TP HCM, có cuộc sống ổn định, tự lập, thích sự gọn gàng và bình yên.

Em không ồn ào, nhưng sống chân thành và coi trọng cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày.

Em không đặt nặng chuyện anh độc thân hay từng trải qua đổ vỡ. Em tin quá khứ không quyết định một con người; quan trọng là hiện tại anh sống tử tế, rõ ràng và thật lòng muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Em chỉ mong chúng ta đến với nhau bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng hướng về một mái ấm ổn định.

Em mong gặp một anh khoảng 40-50 tuổi, trưởng thành, điềm đạm, có công việc ổn định, lối sống lành mạnh. Em thích người đàn ông biết lắng nghe, giữ lời, cư xử đàng hoàng và sẵn sàng cùng em vun đắp, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần chân thành và bền bỉ.

Nếu anh cũng muốn một mối quan hệ lâu dài, bình yên và có định hướng gia đình, em mong mình có thể làm quen và bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

