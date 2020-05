Em thích đọc sách, nghe nhạc

Em may mắn được làm công việc mình yêu thích tuy có áp lực một chút nhưng vẫn cảm thấy vui và thoải mái.

Sài Gòn dạo này không còn nhộn nhịp như trước, tấp nập và xô bồ. Do dịch nên em cũng được sống chậm lại, không còn ôm việc đến tối nữa và mạnh dạn viết bài gửi lên chuyên mục Hẹn hò.

Giới thiệu sơ về em để anh còn có động lực viết thư gửi em hen. Em cao 1m68, nặng 56 kg, thuộc dạng béo khỏe. Sở thích em khá đơn giản, đọc sách và nghe nhạc. Em sưu tầm sách đủ thể loại và có một tủ sách cho riêng mình. Em rất thích chạy xe loanh quanh Sài Gòn cuối tuần, nuôi vài con vật nhỏ xinh. Em còn thích đi chùa và tin vào Phật pháp. Có lẽ giữa người với người cần một chữ duyên anh nhỉ. Em rất thích đi từ thiện, rất vui nếu có anh đi cùng.

Em đã trải qua nhiều thứ, rất nhiều trải nghiệm nhưng em nghĩ có đau khổ thì khi hạnh phúc mới thấy trân trọng, giống như qua cơn mưa thì thấy cầu vồng.

Em thích anh - một người đàn ông mạnh mẽ và đồng điệu trong cuộc sống, cao hơn em một chút. Có lẽ anh ngồi làm việc, em đọc sách, hai tách cà phê, yên bình. Dạo này em đang thích câu này "One day, you will leave this world behind".

Gửi anh vài dòng thơ, dù công việc em đang làm rất khô khan và chẳng liên quan tẹo nào.

Thật may mắn nếu bên em có anh

Sẽ đợi anh cùng ăn cùng ngủ mỗi bữa

Lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh nhìn chan chứa

Cũng sẽ yêu anh rất thật rất đời

Chúc mọi người có một tuần làm việc vui vẻ và sức khỏe nhiều trong mùa dịch này. Anh gửi thư cho em sớm nhé. Mong anh.

