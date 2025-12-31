Em thích cảm giác cùng người thương chia sẻ vui buồn trong cuộc sống

Chào anh, người đồng hành cùng em trong chặng đường sắp tới.

Thấy khá nhiều đôi nên duyên ở đây nên em cũng muốn viết một lá thư, biết đâu mình cũng sẽ là người may mắn. Trong thời đại mà công nghệ phát triển, có đủ các app hẹn hò, em vẫn chọn gửi đi lá thư này, dù chậm một chút nhưng sâu sắc hơn, đủ để chúng ta dừng lại một nhịp để cảm nhận về nhau.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé ngày nào giờ đã 30 tuổi, nhìn lại thời gian trôi nhanh như một giấc mơ trưa vậy. Cuộc đời là một hành trình và em đang tìm kiếm cho mình một người đồng hành trong chặng đường sắp tới, không phải vì cô đơn mà vì em thích cảm giác được cùng người thương chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cùng cố gắng cho tương lai và trải nghiệm cuộc sống cùng nhau.

Em mong anh sẽ là người đàn ông thấu hiểu và có tri thức để đồng điệu hơn về suy nghĩ, và là chỗ dựa tinh thần để em có thể học hỏi được nhiều hơn từ anh. Nếu anh ở Biên Hòa, Đồng Nai là điểm cộng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ