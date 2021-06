Em thèm cảm giác có anh bên cạnh

Em trải qua gần 30 năm cuộc đời, sao đợi mãi mà anh vẫn chưa xuất hiện?

Ngồi đây viết những dòng tâm sự này sau một ngày làm việc dài, cộng thêm tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp khiến lòng em cảm thấy trống trải và bất an. Em thèm lắm cảm giác được tựa vào vai anh, được anh vỗ về, người có thể chở che và là chỗ dựa cho em trọn đời.

May mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương, em luôn mong mái ấm nhỏ của mình sẽ được trọn vẹn như vậy. Em yêu bầu không khí sum vầy bên cạnh những người thân yêu. Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, mình có thể cùng nhau làm bữa tối, hoặc nếu cả hai về trễ, mình có thể mua gì đó về, rồi cả nhà cùng thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Mong anh có thể cùng em san sẻ và xây dựng tổ ấm nhỏ của chúng mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngôi nhà của mình sẽ do chính tụi mình lên ý tưởng để trang trí. Anh có thể nuôi bất cứ thú cưng nào mà anh thích, em sẽ không than phiền đâu vì rất yêu động vật. Còn nhiều điều em muốn làm cùng anh, nói ở đây có mà nói cả 7749 ngày cũng chưa hết (cười).

Em không thích đàn ông gia trưởng, hiển nhiên "tứ đổ tường" cũng không ngoại lệ. Dù em đủ khả năng tài chính, nhưng vẫn mong anh có công việc ổn định, đủ kinh tế để chăm lo cho gia đình bé nhỏ của chúng ta một cách hoàn thiện nhất. Vì em vẫn muốn dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho anh và con (cười). "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" mà, phải không anh? Em sẽ là hậu phương vững chắc của anh nên anh yên tâm, "giặc đến nhà đàn bà sẽ đánh" là em đây.

Mọi người nhận xét em khá khó tính, nhưng khi tiếp xúc lâu thì lại thấy em hài hước và thân thiện. Ngoại hình em bình thường, sống hướng thiện và tâm hướng Phật, luôn đặt mình vào vị trí người khác trước khi nói hoặc làm một việc nào đó. Mong anh điềm đạm, chín chắn, biết lắng nghe và sẽ là một người bạn, người thầy, tri kỉ và hơn hết là người đàn ông của chỉ riêng mình em. Em cũng chỉ là của riêng anh thôi. Em luôn mong mình có một tình yêu đẹp trước khi quyết định về chung một nhà. Anh chân thành, độc thân và nghiêm túc nhé. Em rất sợ những người trêu đùa và lợi dụng tình cảm của người khác.

Viết ra được đến đây, em bỗng thấy lòng nhẹ hơn. Phần còn lại phải nhờ anh viết tiếp cho em rồi. Khi viết, anh cho em biết rõ đôi chút về anh cũng như quan điểm sống của anh thế nào nha. Mong anh ở gần em để thuận tiện cho việc hẹn hò và nếu mình tiến xa hơn nữa thì sẽ thuận tiện cho nội ngoại hai bên.

Úm ba la anh xuất hiện đi nha, em đợi anh đến mòn mỏi rồi.

