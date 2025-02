Em vẫn nhiệt huyết, không ngừng học hỏi, luôn cố gắng để bản thân hoàn thiện hơn, tốt hơn mỗi ngày bao gồm cả "nội dung" và "hình thức".

Em thấy mình vừa đủ với anh, đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. Nhưng cũng đủ dịu dàng, đủ hiểu biết, chu đáo và một trái tim đầy ắp tình yêu thương để biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Em cũng vừa đủ để có thể làm chỗ dựa vững chắc khi cần.



Tự mình đứng dậy và bước đi sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, em biết thế nào là điều cần làm cho bản thân, cho con của mình và người thân. Em vẫn luôn tích cực và tin cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp.



Em vẫn nhiệt huyết, không ngừng học hỏi, luôn cố gắng để bản thân hoàn thiện hơn, tốt hơn mỗi ngày bao gồm cả "nội dung" và "hình thức". Trong bất kỳ hoàn cảnh nào của công việc hay cuộc sống, dù gặp chuyện khó khăn tới mức nào đi chăng nữa, em cũng luôn tìm ra hướng giải quyết cho mình. Mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin trong công việc bao nhiêu thì cuộc sống cá nhân em thấy mình lại siêu nữ tính, thích tình cảm lãng mạn. Em rất thích hoa, thích cắm hoa, thích nấu ăn, thích làm đẹp, thích chăm sóc gia đình, con cái, thích được nuông chiều và thỉnh thoảng thích được "làm người vô dụng hoàn toàn" với ai đó.



Chắc anh sẽ thắc mắc "người vô dụng hoàn toàn" là như thế nào nhỉ? Tức là không làm gì hết, chỉ ở bên người mình yêu thương, được lười, được chăm sóc như một chú mèo con ấy anh ạ. Em 35 tuổi, đã ly hôn được hơn ba năm và đang nuôi con, bạn nhỏ nhà em hơn 8 tuổi. Em có công việc và thu nhập ở mức ổn để không bị phụ thuộc về mặt kinh tế và thoải mái khi đến với bất kỳ ai. Ngoại hình của em ở mức ổn, ăn mặc cũng gọi là có gu, em tin chắc sẽ không làm anh thất vọng. Hơn ba năm qua cũng là thời gian em hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Em sống với suy nghĩ: "Cuộc sống là chuỗi hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân, để khi gặp ai em cũng là phiên bản tốt nhất".

Trong công việc, đối tác công ty hay đồng nghiệp không ai biết em đã ly hôn, chỉ một số người thân trong gia đình biết việc này, nên đây cũng là lý do em thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều sau khi ly hôn. Nếu anh thắc mắc lý do là gì thì em sẽ chia sẻ sau nhé. Sáng nay ngủ dậy em đọc được bài viết của một ca sĩ: "Trưởng thành chỉ nở hoa khi người đó được nuôi dưỡng trong tình yêu vô điều kiện". Với một người vẫn luôn tin vào tình yêu, tin sẽ có người phù hợp và vừa đủ với mình, đây là động lực to lớn để em viết thư này gửi anh.



Em hy vọng anh sẽ là một người đàn ông đích thực, có đủ bản lĩnh, có đủ chiều sâu, đủ hiểu biết để tam quan của mình cũng phù hợp với nhau. Em là một người sống rất tình cảm và coi trọng tình cảm, mong anh cũng vậy. Để khi em thể hiện tình cảm với anh, anh cũng thấy hứng thú và có sự hồi đáp tương tự với em. Em tạm dừng email ở đây nhé, nếu có cơ hội mình sẽ tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Em chờ email của anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ