Em sống tình cảm nhưng vẫn mạnh mẽ và lý trí

Mình tên Mai, 40 tuổi, là mẹ đơn thân, sống tại Đồng Nai, làm việc văn phòng.

Mình cao 157 cm, nặng 52 kg, ngoại hình bình thường, không nổi bật nhưng khá thân thiện, vui tính và hiểu chuyện. Mình là con út trong gia đình có 10 anh chị em nên từ nhỏ đã được yêu chiều, do vậy mình sống khá tình cảm và quan tâm tới người khác. Mình thích nấu ăn và nấu cho những người mình yêu thương ăn. Cuộc sống mình hiện khá ổn, tiền bạc không nhiều nhưng đủ lo cho con cái và quan trọng là mình biết đủ nên cảm thấy khá thoải mái, không đòi hỏi nhiều. Mình "biết ơn" với cuộc sống của mình vì thấy đã hơn rất nhiều người ngoài kia, do vậy mình hài lòng với hiện tại. Quan điểm sống của mình, tiền quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Mình sống khá nghiêm túc nếu mà đã làm việc gì thì mình sẽ tập trung hết mình.

Qua những lời trên, mình mong muốn tìm một người bạn nam hay nữ đều được, cùng quan điểm để trò chuyện về cuộc sống, về cách nuôi dạy con cái, chia sẻ những lúc vui buồn, hỏi thăm nhau những lúc mệt mỏi. Ở đâu không quan trọng, độ tuổi mình nghĩ nên trong khoảng 30 đến 45 tuổi sẽ hợp để trò chuyện hơn. Mình muốn nói chuyện trước với bạn; khi cảm thấy đủ thân, việc gặp mặt hay không tùy bạn quyết định, mình sao cũng được.

Mục đích duy nhất mình mong muốn là trò chuyện các vấn đề trong cuộc sống, tuyệt đối không lợi dụng về tình cảm hay tiền bạc. Mình sống khá tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ và rất lý trí nên nếu bạn có ý định xấu thì có thể bỏ qua bài viết nhé. Mình hy vọng tìm được một người có cùng mục đích như mình. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

