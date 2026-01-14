Em sống tích cực, ham học hỏi

Mình bị ấn tượng với những bạn nam thông minh, trầm ổn và có chí tiến thủ, biết tôn trọng sự độc lập của đối phương.

Xin chào, mình là nữ, 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, dự định trở về Việt Nam trong khoảng 6 tháng tới. Ở độ tuổi này, mình trân trọng những mối quan hệ rõ ràng, trưởng thành và có khả năng đi cùng nhau lâu dài. Mình là người sống tích cực, ham học hỏi, trong công việc được đánh giá là có trách nhiệm, chủ động và đáng tin cậy. Ngoài giờ làm, mình vui tính, dễ cười nhưng cũng rất thích những cuộc trò chuyện có chiều sâu, nói về cuộc sống, suy nghĩ, trải nghiệm hơn là những câu chuyện xã giao hời hợt.



Mình bị ấn tượng với những bạn nam thông minh, trầm ổn và có chí tiến thủ, biết tôn trọng sự độc lập của đối phương. Mình mong một mối quan hệ mà hai người đều có không gian riêng nhưng vẫn có thể là điểm tựa tinh thần cho nhau khi cần. Nếu bạn cũng tìm một mối quan hệ trưởng thành, nơi mỗi người đều được là chính mình nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng nhau hướng đến tương lai, hy vọng chúng ta có cơ hội làm quen. Mong rằng mùa đông năm sau, sẽ có một người cùng mình lang thang quán xá Hà Nội, xì xụp chén chè mè đen hay bẻ đôi một bắp ngô nướng nóng hổi.

