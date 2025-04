Em sống thật, yêu thật, vẫn chừa chỗ cạnh mình cho đúng người

Em không cần người làm tim em loạn nhịp, chỉ cần người khiến tim em yên ổn khi ngồi cạnh.

Chào anh – người đàn ông bí ẩn em chưa biết mặt, chưa biết tên, nhưng chắc chắn là có thật đâu đó ngoài kia (vì ông trời dù có hài hước cỡ nào chắc cũng không trêu đùa em kiểu "single for life"). Em sinh năm 1992, cái tuổi đủ để biết rượu vang nên uống với ai, biết cà phê đen không phải lúc nào cũng mạnh bằng một ngày đi làm không có tin nhắn: "Về nhà an toàn nhé em". Hiện em sống và làm việc tại Hà Nội, làm ngành truyền thông, nơi mỗi ngày em viết đủ thứ kịch bản cho khách hàng, nhưng đến kịch bản đời mình thì vẫn còn dở trang "chàng trai xuất hiện". Ban ngày em nói chuyện với deadline, tối về nói chuyện với nồi cơm điện, may mà cả hai đều biết nghe, dù không ai hỏi: "Em có mệt không"?



Em biết nấu ăn, thích đi du lịch, không phải để up story mà để sống thật. Có khả năng gây thương nhớ bằng những thứ rất nhỏ: một hộp cơm em nấu, một câu cà khịa đúng lúc, hoặc một cái im lặng đúng chỗ. Điểm mạnh: Có thể nấu từ cơm quê mẹ đến bún bò Huế của dì hàng xóm và món Thái cay xè từng khiến bạn trai cũ phải uống sữa không ngừng trong 30 phút (vẫn nói ngon). Điểm yếu: Hay tưởng mình ổn, nhưng thực chất là master trong việc "cười tươi giữa những ngày mệt rã rời". Em từng thương, từng hy vọng, từng tổn thương, từng nghĩ: "Thôi chắc duyên mình đang kẹt xe đâu đó". Nhưng em chưa từng thôi tin vào một tình yêu đủ tử tế, không ồn ào nhưng đủ ấm, không ngọt lịm nhưng đủ bền.



Em không cần người làm tim em loạn nhịp, chỉ cần người khiến tim em yên ổn khi ngồi cạnh. Không cần anh phải biết nấu ăn, chỉ cần anh đừng biến mất giữa chừng như đơn hàng online bị hủy. Em mong một người không ngại bình thường, nhưng nghiêm túc. Một người có thể nhắn "về nhà an toàn nhé em" bằng giọng đủ quan tâm, không phải copy-paste từ bài viết nào đó trên mạng. Nếu anh đang kiếm một mối quan hệ không vội vã, không màu mè, không hời hợt thì... chào anh. Em ở đây, vẫn sống thật, vẫn yêu thật, vẫn chừa một chỗ cạnh mình, cho đúng người.



Còn nếu anh chưa chắc thì mình cứ bắt đầu bằng một lời chào. Vì đôi khi, mọi hành trình đẹp nhất cũng chỉ cần một người dám gõ cửa và một người chịu mở lòng.

