Em sống thẳng thắn, biết quan tâm, lắng nghe

Sau vài năm tập trung cho công việc, em nhận ra mình muốn chia sẻ bữa tối nhiều hơn là thêm một thành tích. Em 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, vào Sài Gòn học tập và làm việc cũng gần 10 năm rồi. Em học xuất nhập khẩu và làm bên mảng kinh doanh. Em là người sống thẳng thắn, biết quan tâm, lắng nghe, tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần nhưng đôi lúc em cũng hơi bộc trực, nhất là khi mệt hoặc thiếu kiên nhẫn. Dạo này em duy trì thói quen chạy bộ đều đặn, nếu mà anh cũng yêu vận động hay thể thao, có thể cùng nhau chạy bộ, trò chuyện sau những vòng chạy thì tốt biết bao.

Em mong gặp một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, hành động nhiều hơn nói. Em không bị thu hút bởi người hay than vãn hoặc hứa nhiều mà làm ít. Em cũng cần sự chủ động và khả năng dẫn dắt cuộc trò chuyện bởi em tin rằng một mối quan hệ chỉ có thể tiến xa khi cả hai đều thực sự đầu tư, chứ không chỉ trả lời cho xong. Em ưu tiên người miền Trung, vì sự đồng điệu trong lối sống, nhịp sinh hoạt và cách nói chuyện khiến em cảm thấy dễ kết nối hơn. Em đang tìm một mối quan hệ rõ ràng, tử tế và có chiều sâu nơi hai người đủ trưởng thành để đồng hành, chia sẻ những vui buồn của nhau. Nếu anh cũng nghiêm túc như vậy, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện nhé.

