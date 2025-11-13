Em luôn coi trọng sự tử tế, đạo đức cũng như những chuẩn mực truyền thống của người phụ nữ.

Em gần 50 tuổi, là một người phụ nữ độc lập, có công việc kinh doanh riêng, ngoại hình ưa nhìn với chiều cao trên 1m6. Em sống nhẹ nhàng, đơn giản, không hơn thua tranh đấu, biết dung hòa và có uy tín trong mọi mối quan hệ gia đình hay bạn bè. Em luôn coi trọng sự tử tế, đạo đức cũng như những chuẩn mực truyền thống của người phụ nữ.



Đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ được hơn 2 năm, hiện em sống chủ yếu ở Hà Nội và thỉnh thoảng cả ở TP HCM. Có lối sống tích cực và duy trì tập luyện đều đặn hàng ngày nên với vóc dáng cân đối, mọi người thường nói em khá trẻ so với tuổi. Người đàn ông em muốn tìm gặp là một người ấm áp, chân thành, tử tế và đủ hiểu mình ở bên cạnh để chia sẻ những điều giản dị hàng ngày trong cuộc sống. Mong anh là người tri thức, không nhạt nhẽo, có chút thành đạt, tư duy phóng khoáng (không phải tùy tiện, dễ dãi) cởi mở, không gia trưởng và có lòng trắc ẩn và đặc biệt là yêu thích tập luyện thể thao. Anh có thể đang độc thân, hay đã đổ vỡ nhưng không đang trong mối quan hệ mập mờ nào.



Với em, gia đình là trên hết, nên cũng hy vọng anh là người hướng nội biết coi trọng giá trị gia đình để cho em cảm nhận sự an yên, vững chãi nơi anh. Anh có thể có những thú vui riêng nhưng không ích kỷ và biết tôn trọng người phụ nữ của mình. Em không phải người hoàn hảo và chắc hẳn anh cũng vậy, chỉ cần em và anh biết lắng nghe sửa mình, biết bỏ cái tôi để từng bước nhỏ vun bồi hạnh phúc. Chúng ta đang là những người thiếu đi một nửa yêu thương, một nửa sẻ chia. Em không quan trọng anh hiện đang ở TP HCM hay ở Hà Nội, nếu như anh thấy một nửa nơi em chính là mảnh ghép đó thì hãy đừng ngần ngại kết nối để mình có những buổi chuyện trò chân thành anh nhé.



