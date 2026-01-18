Em chỉ mong gặp được người tử tế, có trách nhiệm, chung thủy, công việc ổn định và hiện tại chưa lập gia đình.

Những ngày Sài Gòn trở lạnh, cái se lạnh hiếm hoi len vào buổi sáng sớm khiến lòng người chậm lại đôi chút. Mỗi buổi sáng, chúng ta rời khỏi giấc ngủ khi thành phố còn mờ sương, hòa vào dòng người đông đúc, mang theo những lo toan, áp lực công việc và những deadline nối tiếp nhau. Đôi lúc, em tự hỏi: rốt cuộc, tất cả những vất vả ấy là để đổi lấy điều gì? Có lẽ không phải để chạy theo những điều xa hoa, suy cho cùng, em chỉ mong đổi lấy những phút giây bình yên hiếm hoi khi lòng được thảnh thơi, không còn nặng trĩu chuyện cơm áo. Là cảm giác được trở về nhà sau một ngày dài, khép nhẹ cánh cửa lại, để mọi mệt mỏi ở lại phía sau. Nếu có thể, có một người bạn đồng hành, cùng quây quần bên mâm cơm gia đình, chia sẻ với nhau những câu chuyện rất nhỏ của ngày hôm nay.

Em rất thích một câu nói: "Lúc ta không kỳ vọng nhất, lại là lúc mọi thứ thuận lợi nhất". Em tin rằng khi nhân duyên đủ đầy, điều gì đến rồi sẽ đến. Có lẽ vì thế mà em chọn sống chậm hơn một chút, sống chân thành và mở lòng với những điều tử tế. Em là 9x đời đầu, ngoại hình ưa nhìn theo nét truyền thống, da trắng, tóc đen, yêu sự giản dị và tự nhiên. Em sống ngay thẳng, dễ gần, luôn có trách nhiệm với bản thân và công việc. Em yêu trẻ con, trân quý những bữa cơm gia đình ấm áp, bởi với em, gia đình luôn là nơi để trở về.

Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, em quen với sự chịu khó và học cách tự lập từ rất sớm. Em không mong cầu một tình yêu ồn ào hay quá rực rỡ, chỉ mong gặp được người tử tế, có trách nhiệm, chung thủy, công việc ổn định và hiện tại chưa lập gia đình. Một người đủ ấm áp để cùng em chia sẻ những buồn vui rất nhỏ, cùng nhau gỡ bỏ áp lực của cuộc sống, ở bên nhau cả những lúc mệt mỏi nhất khi không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Em tin rằng, khi có một người đồng hành để nắm tay giữa đời thường, mọi vất vả ngoài kia đều trở nên nhẹ hơn. Nếu có thể, em mong hạnh phúc của mình sẽ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ đúng lúc, đúng thời điểm, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đủ sâu để đi cùng nhau thật lâu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ