Hiện tại đã nửa đêm rồi, hôm nay một lần nữa em rơi nước mắt vì tủi thân, không phải vì những gì em thua kém người khác mà vì trong cuộc sống có nhiều thứ em cũng cố gắng mà sao nó cứ xa vời. Mọi thứ đến với em dường như ông trời luôn thử thách thì mới có được, từ công việc đến các thứ khác luôn phải qua khó khăn, trầy trật hơn người khác thì mới có được. Em tự nhủ số phận mình vậy thì luôn cố gắng, kết quả có được sau khi trải qua khó khăn sẽ biết trân quý nó hơn ạ.

Em sinh năm 1986, tuổi Hổ, cao số, vất vả, truân chuyên là những từ thường thấy khi nói về tuổi của em. Ý thức được nên em có cái nết khá chăm chỉ, chịu khó, cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Bạn bè, hàng xóm đều nói em chịu khó hơn người khác. Cũng phải thôi vì em đâu có ai chống lưng, cha mẹ nuôi mình ăn học, không có người che chở, hỗ trợ thì phải cố gấp đôi người khác ạ.

Em không đua đòi hàng hiệu, đồ xịn dù có đủ khả năng để làm việc đó cho mình. Em sống khá đơn giản, thẳng thắn. Về trình độ, em đã tốt nghiệp thạc sĩ năm 2013. Từ nhỏ bố em luôn dạy: "Con cố gắng tìm vàng trong sách thì sau này cuộc sống đỡ vất vả như bố mẹ", ý bố em nói là con cố gắng học để dùng học thức kiếm tiền nuôi mình ấy ạ. Em tuy trước đây học không thực sự xuất sắc nhưng duyên nợ nên đã làm được theo lời bố dạy, tìm vàng trong sách vở.

Em là giáo viên cấp 3 trường công, những cố gắng trong thời gian qua trộm vía giờ mẹ con em cũng gây dựng được một cơ ngơi tạm ổn từ bàn tay mình. Em và cháu có một căn nhà nhỏ, một cái xe che mưa nắng và lo được cuộc sống, dự trù những gì cần cho tương lai ạ. Sở dĩ em nói chỉ có hai mẹ con vì em và chồng đã chia tay từ năm 2012, cháu cũng sinh cùng năm đó. Mọi khó khăn liên tục thử thách mẹ con em, nhưng may cháu rất hiểu chuyện, là chỗ dựa tinh thần cho em cố gắng để có được ngày hôm nay ạ.

Em từng nhiều lần viết bài kiếm tìm anh, một người đồng hành đúng nghĩa trong mọi chuyện của cuộc sống nhưng còn truân chuyên quá. Nhiều lúc em nói thôi mình dừng lại, sống thế này thôi, nhưng những khi đi làm về em chẳng biết nói chuyện với ai, con chưa đủ hiểu những chuyện buồn trong công việc, cuộc sống người lớn, áp lực... để có thể nói với con được. Em lại tự an ủi mình, ngủ một giấc mai lại cố gắng tiếp.

Em khá ít nói, trầm tính, đôi lúc hơi nóng tính, người ta nói con gái nóng tính là không tốt. Có lần em làm tổn thương một người mà khi bình tĩnh nghĩ lại, em thấy mình không tốt. Em cũng chủ động xin lỗi họ và rút kinh nghiệm cho sau này. Em cũng cố gắng điều chỉnh mọi thứ sau bao thăng trầm đã qua. Em mong gặp được anh đủ bao dung, tử tế, nhẫn nại, có công việc ổn định, chân thành để cùng em chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống sau này. Em cố gắng thêm lần này, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười ạ.

