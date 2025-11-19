Em khá lãng mạn, cổ điển, sống chân thật, luôn trân quý giá trị gia đình.

Hà Nội đã vào cuối thu, gió se lạnh báo mùa đông sắp đến. Em đã đọc xong ‘Gió đầu mùa’ của Thạch Lam. Thật ấm áp khi gặp được anh sớm, trước khi mùa đông kịp trôi qua. Mấy năm trước, bố em trồng hai gốc táo sau hiên nhà và bảo rằng: "Khi táo ra quả, mong con gái rượu của bố sẽ lấy chồng". Bố mẹ chăm bón tích cực lắm anh ạ, táo đã trĩu quả mấy mùa rồi, mà sao anh vẫn chưa đến.



Mẹ sinh em vào mùa đông năm 1994, nơi vùng quê Bắc Trung Bộ yên bình. Tuổi thơ em gắn liền với những ngày theo bố mẹ ra đồng nhổ mạ, cấy lúa; đến mùa thu hoạch lại cùng nhau mót lại những cọng lúa đổ giữa cánh đồng mênh mông sau mùa bão lũ. Từ nhỏ tới giờ, từ chuyện học tập, việc nhà, công việc, hỗ trợ gia đình, em chưa làm bố mẹ buồn phiền hay lo lắng. Nhưng về chuyện lập gia đình thì có, có lẽ vì bố mẹ mong em sớm có một người để cùng sẻ chia.



Em cao 1m58, nặng 47 kg, học kinh tế, đang làm văn phòng tại Hà Nội với thu nhập khá và sử dụng tốt nhiều ngoại ngữ. Em nghĩ, kinh tế là một trong những nền tảng để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì thế bản thân luôn nỗ lực trong học tập, công việc; nhưng không vì điều đó mà bỏ bê bản thân và gia đình. Trước đây em là một cô gái khá tham vọng, nhưng đang gác lại một vài mục tiêu vì lý do riêng.



Em chưa từng kết hôn, chưa có con, hiện độc thân và không có mối quan hệ mập mờ. Em sống hướng nội, điềm tĩnh, hiểu chuyện và không xã giao nhiều. Tính em khá lãng mạn cổ điển, sống chân thật, và luôn trân quý giá trị gia đình. Bản thân không theo đạo nhưng có tập thiền Vipassana. Hơn nữa, em khá low key, dễ mít ướt và ban đầu chưa quen sẽ cảm thấy có đôi chút hơi khó gần.



Em từng đọc được rằng: "Khi một người phụ nữ học, cả thế giới sẽ thay đổi". Kiến thức, nhân cách và tư duy của một người phụ nữ sẽ là hạt giống gieo mầm không chỉ cho một thế hệ, mà còn nhiều thế hệ tiếp nối. Sau này em có thể không giàu nhưng sẽ trở thành một người mẹ giàu tình yêu thương và thông tuệ dành cho con.



Em mong anh cao hơn em, lớn hơn em từ 1 đến 7 tuổi, chưa từng kết hôn và chưa có con. Một chàng trai trưởng thành, sâu sắc, sống có đạo đức, trách nhiệm và cầu tiến. Anh hãy là người đàn ông thể hiện qua hành động, thay vì những lời nói hoa mĩ. "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu", hy vọng rằng anh là người điềm tĩnh và từng trải; có thể nhẹ nhàng ôm em vào lòng, kiên nhẫn hướng dẫn những điều em sai hay chưa tốt. Em hiểu bản thân, cảm thấy những chàng trai như vậy sẽ phù hợp với mình. Hơn nữa, nếu anh là một chàng trai khiến em nể phục thì thật tuyệt vời.



Em muốn có một mối quan hệ nơi chúng ta có thể cởi lòng, tâm sự mọi chuyện. Chúng mình không chỉ là người yêu, bạn đời, mà còn là tri kỷvà soulmate của nhau. Tình mình như rượu vang, càng ủ kỹ qua nhiều năm tháng, lại càng sâu lắng và dịu êm. Cuộc sống này yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Em tin rằng, mình xứng đáng với hạnh phúc ấy. Năm nay, mong được cùng anh đón Giáng sinh và ngắm pháo hoa giao thừa năm mới. Nếu hữu duyên, năm sau anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một nhà. Là một cô gái, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, em vẫn muốn được chở che, có một nơi để trở về sau nhịp sống bộn bề, nơi có anh và những người con của chúng mình, cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.



Cảm ơn anh đã đọc thư, nếu thấy phù hợp, anh gửi thư cho em nhé. Em mong nhận được nhiều chia sẻ chân thành từ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ