Em 42 tuổi, người ngoại tỉnh, sống và làm việc tại Hà Nội, sống tình cảm, ghét lươn lẹo, tính toán. Trên con đường đã đi qua, tình yêu vẫn chưa mỉm cười với em. Đôi lần em cũng đi tìm anh mà chưa gặp được duyên lành. Dù rất buồn nhưng em tin chỉ là ta chưa tìm được nhau thôi. Xin giới thiệu chút về bản thân: Em sống hòa đồng, vui vẻ, nhiệt huyết, đôi khi có chút nóng tính nhưng kiềm chế được, yêu động vật và cảnh đẹp, ghét sự nhu nhược và toan tính.

Em thích lãng mạn cho người mình yêu, thích quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cùng xây dựng lối sống nhân văn, tôn trọng và đầy tình thương yêu. Về công việc, em có công việc văn phòng, tuy thu nhập không cao nhưng ổn định. Về ngoại hình, em nhỏ nhắn, dễ thương. Còn về anh, em mong anh sống trọng tình trọng nghĩa, uy tín và trung thực. Mong anh có công việc ổn định. Anh ở đâu? Dù anh có nhóc tì, em cũng không ngại đâu, vì chúng ta sống với nhau và hướng tới tương lai mà. Chỉ cần chúng ta đồng cảm, sẵn sàng nắm tay qua gian khó là được. Ngóng chờ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ