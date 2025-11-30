Em sống giản dị và cầu tiến

Em mong gặp một người đàn ông có trách nhiệm, tử tế, biết cố gắng cho tương lai và sẵn sàng đồng hành.

Thời gian trôi nhanh quá, ở tuổi 35, em muốn cho bản thân một cơ hội để tìm một người bạn đời thật sự phù hợp. Em là người nhạy cảm, cẩn thận trong mọi việc nên đôi lúc hơi khó chiều, nhưng đổi lại là sự chân thành và một trái tim biết yêu thương. Em sinh ra ở miền Trung và vào Sài Gòn lập nghiệp từ sớm. Những mục tiêu tuổi trẻ từng đặt ra đều không thành như kế hoạch 25 tuổi sẽ yêu, 27 tuổi cưới và có con trước 35 tuổi. Giờ 35 tuổi, em đang bắt đầu từ... bước một. Nhưng điều đó giúp em trưởng thành và biết trân trọng hiện tại hơn.



Em làm công việc văn phòng, sống giản dị và cầu tiến. Em mong gặp một người đàn ông có trách nhiệm, tử tế, biết cố gắng cho tương lai và sẵn sàng đồng hành. Em cao 1m62, nên nếu anh cao hơn thì càng tuyệt. Công việc ổn định là lợi thế, còn nếu chưa vững thì mình cùng nhau phấn đấu. Nếu anh cũng tìm một tình yêu trưởng thành và bền vững, biết đâu chúng ta lại là "đúng người" của nhau.

