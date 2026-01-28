Em sống giản dị, thích đi chơi cùng gia đình

Em mong tìm người hơn tuổi em, hoặc nếu nhỏ hơn thì chỉ một hai tuổi, nhưng đủ chín chắn để che chở cho em về mặt tinh thần.

Em không phải là người nói giỏi, bằng sự chân thành em nghĩ gì thì viết vậy gửi tới anh, người sẽ làm quen với em. Em 40 tuổi, con trai 9 tuổi, sống tại Hà Nội, kinh tế hai mẹ con đã ổn. Về hình thức, em không xinh đẹp đâu, sống giản dị, sống vì mục tiêu và mục đích của mình cùng gia đình. Em không thích ăn chơi chạy theo những điều vô bổ, em thích đi chơi, thích du lịch cùng gia đình nhưng không thích chụp ảnh. Em không thích mấy trò sống ảo, càng không thích nghêu ngao trình bày suy nghĩ tâm tư trên mạng xã hội. Em tự mình chăm con từ nhỏ, cũng tự nhủ lòng sẽ cố gắng làm việc, chăm con nuôi dạy con tốt. Em đã định sống như vậy một mình nhưng tới hiện tại em cảm thấy cần một người bên cạnh.

Em cần được yêu thương, cần được chia sẻ mọi vui buồn với một người thật sự quan tâm và thương em. Một mình đến thời điểm hiện tại, em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Mọi chuyện, từ công việc đến niềm vui hay nỗi buồn, em đều tự mình đối diện, tự mình vui rồi lại tự mình buồn. Dù biết rằng mọi thứ rồi cũng qua nhưng đôi lúc áp lực quá lớn, em chỉ mong có một người bên cạnh để trút bỏ những suy nghĩ nặng nề trong đầu, được nói ra và được lắng nghe.

Bạn bè có, anh chị em cũng có, nhưng em vẫn không thể chia sẻ hết lòng. Một phần vì em không muốn mọi người thấy mình đang có vấn đề hay sống không ổn, phần khác là do tự ti, nghĩ rằng nếu mình nói ra thì liệu có ai thật sự muốn nghe không. Liệu nói ra rồi mình có cảm thấy nhẹ lòng hơn không? Em hy vọng khi gặp anh, hai người có thể hỗ trợ và sẻ chia cùng nhau trong mọi việc. Có anh bên cạnh chắc chắn sẽ tốt hơn, phải không ạ?

Em mong muốn tìm một người hơn tuổi em, hoặc nếu nhỏ hơn thì chỉ một hai tuổi, nhưng đủ chín chắn để che chở cho em về mặt tinh thần. Để khi em có đôi chút trẻ con, hay hờn dỗi, anh sẽ bao dung và không chấp nhặt. Em thích người thẳng thắn, giản dị, ít nói, nhưng khi có bất đồng hay cần trao đổi thì sẵn sàng nói rõ ràng để hiểu nhau hơn và cùng giải quyết mọi vấn đề. Về công việc, em mong anh có một công việc ổn định, đủ để chăm lo cho con cái và báo hiếu bố mẹ. Tất nhiên, anh không rượu chè, cờ bạc, đúng không ạ?

Về con cái, quan điểm của em rất rõ ràng: nếu anh đã có con, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc, yêu thương và dạy dỗ các con. Em không ngại chăm trẻ, con nào em cũng thương và chăm như nhau. Em mong anh sẽ yêu con của em như con của anh. Chỉ khi cả hai cùng yêu thương và chăm sóc các con thì chúng ta mới có thể đi cùng nhau lâu dài, đó là điều kiện cần, anh ạ. Ở độ tuổi này, điều quan trọng nhất là tập trung nuôi dạy các con ngoan ngoãn, học hành tử tế, vì các con chỉ còn vài năm nữa là bước vào tuổi trưởng thành. Em tin rằng, dù là con anh hay con em, nếu mình dành cho con trọn vẹn yêu thương thì các con sẽ yêu thương lại mình, không nhất thiết phải là máu mủ mới có thể thương nhau thật lòng.

Em cũng không biết viết gì hơn, chỉ vài lời như vậy. Nếu có duyên, chúng ta cứ làm quen, trò chuyện thêm để hiểu nhau nhiều hơn anh nhé.

