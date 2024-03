Em sống chân thật, đề cao sự chung thủy

Em là cô gái sinh ra từ vùng quê miền Trung nắng gió, tính cách nhẹ nhàng, khá đơn giản nhưng luôn có ý thức phát triển bản thân.

Chào anh, Mr Right! Một chiều tháng ba, em vội viết lên đây vài dòng để gửi tới anh, người em tin rằng luôn tồn tại. Em là cô gái bước sang tuổi 30 rồi đấy, thanh xuân trôi nhanh qua, bao lâu nay mải miết để rồi giờ nhận ra "mình phải ở nơi mình thuộc về thôi". Nếu như trước đây câu chữ em bay bổng thì giờ nó lại thực tế hơn, vậy nên em giới thiệu qua một chút về mình nhé.



Em sinh sống và làm việc tại Hà Nội, làm công việc văn phòng. Em cao 1m6 và thân hình hiện tại hơi mảnh khảnh một chút. Trước đây, em là người khá hồn nhiên, vô tư nhưng bước sang tuổi này rồi em cũng nhìn nhận lại để trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Em hướng về gia đình, tuy nhiên vẫn không quên đặt những mục tiêu riêng cho bản thân. Cuộc sống mà, nếu mình không tiến sẽ lạc hậu, đúng không anh? Em biết rằng bản thân vẫn có những thiếu sót nhất định, con người mà, nhưng có những giai đoạn nào đấy ta dừng lại một chút để nhìn lại và sửa để giai đoạn tiếp theo tốt hơn đúng không anh.



Mr Right hãy lớn tuổi và cao hơn em nhé, còn nếu bằng tuổi thì trưởng thành, nhiều kinh nghiệm và biết bao dung hơn, đặc biệt nếu anh cùng ở miền Trung thì càng tốt, như vậy sẽ có sự đồng điệu về văn hóa hơn. Đàn ông sẽ là trụ cột chính của gia đình, em mong anh có công việc ổn định, là một người vững chãi, tự lập, biết làm chủ cuộc sống và không bị phụ thuộc, phân tán bởi những người khác nhé. Một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ, đó là "sự chia sẻ", vậy nên trong cuộc sống, chuyện buồn hay vui thì chúng ta cũng nên chia sẻ để gắn kết hơn nhé.



Em tự nhận thấy bản thân là người sống chân thật, đề cao sự chung thủy, sự phát triển. Em vẫn đợi một người mang lại cho em cảm giác bình an, che chở khi ở bên và cùng nhau đồng hành trên chặng đường phía trước. Anh biết không, khi ở bên một người mà cô gái ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, cười nhiều hơn thì chứng tỏ cô ấy đã tìm được Mr Right rồi đó. Hy vọng nhận được phản hồi từ anh.

