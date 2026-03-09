Em mong gặp một người đàn ông ngoài 30 tuổi, điềm đạm, chín chắn, có sự tò mò với cuộc sống và thế giới xung quanh.

Em 28 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Công việc, cuộc sống của em khá giản dị. Em cân bằng giữa công việc và những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Em sống chân thành, nhẹ nhàng và thích tìm hiểu những điều mới mẻ xung quanh mình. Những lúc rảnh rỗi, em thích đọc sách văn học, đi dạo trong lúc nghe podcasts và đi bơi. Em thích tìm hiểu về lịch sử, địa lý hoặc đơn giản là lên kế hoạch cho những chuyến đi.

Với em, mỗi hành trình không chỉ là đi đến một nơi mới mà còn là cơ hội để hiểu thêm về văn hóa, con người và những câu chuyện thú vị của thế giới rộng lớn. Em mong gặp một người đàn ông ngoài 30 tuổi, điềm đạm, chín chắn, có sự tò mò với cuộc sống và thế giới xung quanh. Nếu anh cũng thích tìm hiểu lịch sử, địa lý, thích khám phá những vùng đất mới và có thể cùng em thực hiện những chuyến du lịch khám phá thế giới, chắc hẳn chúng ta sẽ có nhiều điều để trò chuyện và tiến xa hơn. Em chờ mong tin anh và hành trình phía trước của chúng mình.

