Em sinh năm 1989, chưa từng kết hôn, tìm bạn trai có năng lực

Em hợp với người đứng tuổi, sâu lắng, bao dung, có thời gian và năng lực để dạy dỗ, chỉ đạo mình trưởng thành hơn.

Nói vui nhưng thực tế là vậy. Mình là nữ, ngoại hình trung bình khá, do làm văn phòng và môi trường công sở nên phong cách có hơi điềm đạm. Mình hơi lành tính, từng bỏ công việc văn phòng ra kinh doanh riêng và thất bại ít nhất hai lần do thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn. Khi đi làm lại thì tập trung cho công việc nên ít có dành thời gian cho các mối quan hệ cá nhân. Mình có được giới thiệu vài mối quan hệ 8x nhưng có vẻ không hạp. Mình tìm các anh trung niên 7x hoặc 6x đời cuối vì đủ chín chắn về đời sống và có năng lực tài chính để lo cho gia đình.



Lý do, mình hợp với người đứng tuổi, sâu lắng, bao dung, có thời gian và năng lực để dạy dỗ, chỉ đạo mình trưởng thành hơn. Mình không ngại làm mẹ kế vì mình biết cách đối xử sao cho ổn thỏa giữ lửa. Mong muốn sau khi lập gia đình, hai người xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng để tạo nền tảng kinh tế cho gia đình và con cháu. Trân quý và hy vọng sớm gặp ý trung nhân.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ