Em sẽ quý trọng tấm chân tình của anh

Em chân thật, đơn sơ, không đua đòi chạy theo hào nhoáng bên ngoài nhất thời.

Em viết thư này đến anh với niềm mong mỏi chúng ta sẽ sớm từ người lạ hóa người thương của nhau. Nếu anh đang tìm người nghiêm túc để tìm hiểu và kết hôn, ở đây có người con gái như vậy đang đợi anh ạ. Em tuổi Dậu, mọi người thường nhận xét em hiền lành, nhu mì, vóc người cân đối, nét cười hồn nhiên, gương mặt dễ thương. Em sẽ trang điểm phù hợp tùy dịp, tóc dài, không nhuộm tóc, không làm nail, vóc người cân đối. Em sinh trưởng trong gia đình nhỏ bốn người tại TP Tuy Hòa, Phú Yên. Năm 18 tuổi, em xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập tại Sài Gòn đến nay. Em tốt nghiệp cử nhân về ngoại ngữ và hiện tại làm công việc văn phòng ở mảng hành chính – pháp luật tại quận 1 theo giờ hành chính, xác định sẽ sống và làm việc lâu dài ở miền Nam ạ.



Quãng đường em đã đi từ nhỏ đến năm 2019 là một hành trình gập ghềnh, uốn lượn và khúc khuỷu; chính em đã vấp ngã nhiều lần trên chặng đường này. Sự vấp ngã và trắc trở của chính em đã rèn giũa em dần trở nên vững vàng, kiên định, biết lắng nghe, bình an trước chỉ trích, bắt nạt, thị phi, chê bai của người khác, đồng thời cũng trở nên bao dung và nhường nhịn hơn với người khác. Kể từ sau 2019 cũng là khởi đầu của chặng thứ hai. Sau quãng thời gian em được nghỉ ngơi, tự tại và bình an trong đại dịch Covid (đối với riêng em), em chuyển hướng sang công việc mới và bắt đầu mọi thứ từ đầu. Chặng đường kế tiếp này, với riêng em, thì thẳng, thăng bằng, lâu lâu có một chút gập ghềnh, và đem đến cho em quả ngọt là "sự công nhận và đánh giá cao trong công việc của em và hạnh phúc tự thân". Dù bất kể em đang ở chặng đường nào, em vẫn luôn giữ được sơ tâm là sự hiền lành, chân thật, lạc quan, đơn sơ. Em nay cũng còn thiếu sót nên ẫn đang rèn giũa và tự trau dồi bản thân ạ.



Em sống tình cảm và coi trọng đời sống gia đình. Nụ cười, sự vỗ về, an ủi của mẹ đối với em luôn luôn là nguồn bình an và sự chữa lành lớn lao, hiệu quả nhất dành cho em. Em rất thích gọi video mỗi ngày với mẹ, thích nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của mẹ, thích mua quà cho bố mẹ, thích may đồ đôi với mẹ, thích đi chợ và nấu nhiều món cùng mẹ và đi chơi, đi dạo, đi ăn quanh TP Tuy Hòa cùng bố mẹ. Tuổi em càng lớn thì song thân lại thêm tuổi, nên em thường ưu tiên về quê thăm bố mẹ thay vì đi du lịch trải nghiệm (em thường sẽ về quê khoảng 6-8 lần trong năm). Cũng vì vậy, dù em sống ở Sài Gòn hơn 10 năm nhưng quả thật em chưa từng ghé chân đến nhiều nơi ở Sài thành anh ạ. Lối sống của em cũng thiên về sự yên tĩnh. Em rất mệt mỏi với việc hát karaoke, sự cằn nhằn, tranh cãi, quát tháo, chửi bới lớn tiếng dù trong công việc hay cuộc sống. Ngoài ra, em cũng rất thích nấu ăn và ăn uống theo phương châm vừa "ngon" vừa "lành", thích dành thời gian nấu ăn cùng gia đình.



Hình ảnh người chồng mà em ao ước là người hiền đức, siêng năng làm việc, vươn lên trong cuộc sống, chưa từng kết hôn hoặc người phối ngẫu trước đó đã qua đời và chưa có con. Em sẽ càng hạnh phúc hơn khi anh yêu thương em thật lòng và tình cảm chúng mình sẽ cháy từ từ, bền lâu mà không như pháo hoa vụt sáng chốc lát rồi tắt lịm. Em tiến vào tình yêu và hôn nhân không phải vì cô đơn nhất thời, bị thúc ép phải cưỡng cầu mà vì em của hiện tại đã có sự chín chắn, va chạm và rèn giũa bản thân mình nhất định, cũng như đang ở trong trạng thái bình an, hạnh phúc, sẵn sàng yêu thương anh. Em cũng mong anh nằm ngoài vùng tối kỵ của em là xúc phạm bố mẹ và em; lợi dụng và làm hại em; độc đoán; tứ đổ tường.



Em rất mong có tổ ấm của bản thân mình, anh ạ. Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy chúng mình tương hợp nhất định thì ngần ngại chi mà không bấm vào "Liên hệ với tác giả" và gửi thư đến em, anh nhỉ? Em mong rằng anh cũng nghiêm túc như em ạ. Em đợi thư anh. Em chân thành cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em. Em mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an và tươi vui.

