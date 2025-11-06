Em muốn cùng anh vẽ nên một tình yêu đẹp, bình yên và ngọt ngào.

Chào anh,

Nếu anh đọc được mấy dòng này thì chúng ta cũng có duyên đó. Trời Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, hôm nay lại là cuối tuần, không biết cuối tuần của anh thế nào, có vui không. Em đang ngồi trên sofa bên ly cacao nóng, mở laptop ra nhắn gửi mấy dòng, biết đâu hoàng tử trong mộng của em lại đọc được (cười).

Trong tuần làm việc hơi mệt, cuối tuần này lại mưa lạnh nữa nên hai ngày cuối tuần em chủ yếu ở nhà nấu ăn, ngủ nhiều hơn một chút để sạc năng lượng, chăm sóc bản thân và thư giãn nhẹ nhàng.

Em vừa tròn 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và đang là giáo viên tiếng Anh, kiêm nhiệm vị trí quản lý cho một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Mọi người nhận xét em có khuôn mặt tạo cảm giác thân thiện, hiền lành, ấm áp và ngoại hình ưa nhìn.

Em thích tìm hiểu kiến thức về làm đẹp, chăm sóc da và quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày. Em thích nấu ăn, đặc biệt là cho những người thân yêu vì em hiểu rằng món ăn là phương tiện đơn giản và chân thành nhất để truyền tải tình yêu thương. Em thích cảm giác vun vén, chăm chút cho gia đình. Em từng được báo chí đăng bài về những món ăn em nấu, là thành viên khá tích cực của "Yêu bếp" nữa. Sau này nếu có duyên tìm hiểu nhau, em sẽ bật mí cho anh nha.

Em là người ngọt ngào, lãng mạn và sống tình cảm. Em đang hình dung nếu mình yêu nhau, em sẽ ôm anh và nói yêu anh mỗi ngày, thích tạo bất ngờ cho anh bằng những bữa ăn do chính tay em nấu mỗi khi anh đi làm về.

Em là một người như thế, chắc do em lớn lên trong nền tảng gia đình bố mẹ hiền hậu, sống tình cảm, chân thành và luôn gần gũi, quan tâm chăm sóc nhau. Em muốn cùng anh vẽ nên một tình yêu đẹp, bình yên và ngọt ngào.

Em hiểu rằng mối quan hệ nào cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm, nhưng em mong mình sẽ hạ cái tôi xuống vì nhau, nói chuyện cởi mở, coi đó là cơ hội để hiểu nhau hơn thay vì hơn thua, đổ lỗi, im lặng hay nói những lời làm tổn thương nhau, anh nhé. Vì trên hết, sức khỏe tinh thần của người mình yêu và sự bình yên, lành mạnh của tình yêu ấy mới là điều quan trọng.

Thú thực, em từng trải qua một mối quan hệ với một bạn cùng trường đại học - một mối quan hệ mà em đã dành nhiều niềm tin, hy vọng và sự vun vén. Em luôn động viên và tin rằng bạn ấy sẽ trưởng thành hơn, biết nuôi dưỡng mối quan hệ của cả hai. Nhưng cuối cùng, em nhận ra đối phương không trân trọng những nỗ lực của em.

Mỗi khi có khúc mắc, bạn ấy thường chọn cách né tránh, bỏ mặc em, hoặc nếu có nói thì sẽ thao túng tâm lý, hơn thua, đổ lỗi cho em. Cảm thấy mối quan hệ không còn lành mạnh và không bảo vệ được sức khỏe tinh thần của mình nữa, em đã chọn cách rời đi.

Em thực sự mong muốn sẽ gặp được một người đàn ông trưởng thành về mặt cảm xúc, bản lĩnh, có trách nhiệm, bao dung và nhiều tình yêu thương - người sẽ chở che cho em khi có bão tố, lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng để dỗ dành mỗi khi em buồn, kiên nhẫn cùng em tháo gỡ khúc mắc mỗi khi xảy ra vấn đề, thay vì công kích ngược lại.

Em luôn mơ về một chàng trai gentle and sweet, protective and kind, thủy chung và chân thành. Nếu anh – chàng trai ấy, bằng một cơ duyên nào đó đi qua bài viết của em và nhận thấy đâu đó hình bóng của một cô gái anh cũng đang tìm kiếm, hãy gửi cho em một tín hiệu.

Biết đâu mình sẽ được cùng nắm tay nhau san sẻ buồn vui trong cuộc sống, trở thành nguồn động lực của nhau, và sẽ cùng nhau thật hạnh phúc.

