Em sẽ mang đến cho anh cảm giác được trân trọng và bình yên

Chào anh, em là một cô gái sinh cuối 9x, tính cách thẳng thắn một chút, dễ thương một chút và hơi "khó chiều" một chút. Em thích sự chỉn chu, gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ vào đúng chỗ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Em quê ở Ninh Bình (trước đây là Nam Định), ngoại hình em cao vừa phải, da trắng, có thể được nhận xét là ưa nhìn. Gia đình em hiền lành, theo đạo Công giáo. Hiện em làm việc tại Hà Nội, thành phố mà mỗi mùa thu lại khiến em rung rinh thêm một chút.

Em mong anh sống tử tế, đạo đức, luôn hướng về gia đình, công việc ổn định, cùng quê và cùng theo đạo như em thì tuyệt lắm. Em thích một ngày nào đó sẽ cùng anh bước trên lễ đường nhà thờ, cùng được tuyên xưng đức tin của con người công giáo. Rồi cuối tuần, gạt bỏ hết những áp lực công việc, chúng mình cùng đi lễ nhà thờ, cùng cầu nguyện, sau đó ghé một quán cà phê xinh xinh để kể nhau nghe đủ thứ chuyện. Những ngày Hà Nội se lạnh, em thích muốn được ngồi sau xe ai đó, vừa ôm gió vừa ôm luôn cả bình yên.

Về anh, người mà em hy vọng sẽ xuất hiện nè: Nếu anh đang sống và làm việc ở Hà Nội sẽ tiện cho mình gặp nhau và tận hưởng những cuối tuần "chill chill" nho nhỏ. Em thích anh cao hơn em một cái đầu, nhỏ hơn em một cái "tôi", vì có thể em đôi lúc hơi càu nhàu, hơi khó tính xíu, nên mong anh biết lắng nghe và nhường nhịn khi cần. Em hứa là nếu anh nhường em một bước, em sẽ thương anh cả đoạn đường dài. Chỉ cần anh chân thành, ấm áp và biết nghĩ cho người khác là đủ làm em rung rinh rồi.

Em biết mình không hoàn hảo. Em có những thiếu sót, có những góc nhỏ chưa được mượt mà. Nhưng em mong anh, nếu là người phù hợp sẽ trở thành mảnh ghép tinh tế giúp lấp đầy những khoảng trống ấy. Em cũng hy vọng mình sẽ là người mang đến cho anh cảm giác được trân trọng và bình yên. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc và thấu hiểu những tâm tư em. Mong anh nghiêm túc với mối quan hệ này, cũng mong anh chưa từng kết hôn, không bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào. Nếu trái tim anh lỡ "gật đầu nhẹ", em mong chúng ta sẽ có cơ hội được nói chuyện, cùng nhau tìm hiểu chia sẻ anh nhé.

