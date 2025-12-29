Em sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình

Là cô gái mang nét truyền thống xen lẫn hiện đại, em luôn nỗ lực mỗi ngày để khi gặp được anh.

Chào anh, người sẽ là bạn, tiến tới là người yêu và bạn đời của em! Một năm sắp qua đi, không biết năm 2025 của anh mọi chuyện có ổn không? Em tin rằng, sau một năm, nếu anh vẫn còn khỏe mạnh, có một công việc để làm, một nơi để về với những người thân yêu bên cạnh thì điều đó đã quá tuyệt vời rồi ạ. Anh này, năm vừa rồi với em có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng có những sự mất mát không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, em tin rằng, có những người dù mất đi, nhưng sự hiện diện của người đó vẫn luôn còn mãi.

Tình yêu thương nó là một điều gì đó vô cùng kỳ lạ và kỳ diệu nữa. Nó khiến những người xa lạ vô tình gặp gỡ, dù còn nhiều bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng vì mong muốn gắn kết mà chọn ở lại bên cạnh nhau. Em tin rằng, nếu đằng nào chúng ta cũng sẽ gặp thì em muốn gặp anh sớm hơn một chút để chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Điều đó thôi thúc em viết đôi dòng này gửi đến anh.

Không biết anh nghĩ gì khi đọc được dòng này: "Mong rằng chúng ta có thể gặp được một người mà người đó có thể giúp chúng ta ban ngày chuyên tâm làm việc, còn tối về có thể bầu bạn bên nhau". Em vẫn sống tốt cuộc sống của mình, với một công việc yêu thích, mức lương ổn định, có những người thân yêu bên cạnh và có lẽ anh cũng như vậy. Nhưng em nghĩ rằng, nếu được đồng hành cùng anh, một người có thể bắt đầu sẽ là bạn, sau đó tiến tới là người yêu và bạn đời của em thì cuộc sống của em sẽ càng ý nghĩa hơn nữa.

Người ta nói, muốn thu hút điều gì thì bản thân mình phải là người như thế trước đã. Một cô gái chân thành, tử tế, có lối sống giản dị, luôn mong muốn bản thân và những người xung quanh được vui vẻ; biết giữ gìn, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần; trân trọng cuộc sống; yêu cây cối, thiên nhiên và thích trò chuyện cùng mọi người xung quanh, có phải là người anh đang tìm kiếm không?

Anh có muốn chia sẻ cùng em những câu chuyện sau một ngày dài làm việc, hay chỉ là những câu chuyện linh tinh chúng ta gặp trong ngày? Anh có muốn sau những buổi chạy deadline, chúng ta dành thời gian đi bộ, đạp xe, ngồi sau xe máy chạy loanh quanh một vòng Hà Nội; hay cùng nhau đi siêu thị, mua vài món đồ rồi nấu một bữa ăn ngon không ạ? Hay anh muốn cùng em đọc sách, xem một bộ phim hay, hoặc nghêu ngao hát cho nhau nghe một bài hát mới nghe trên đường?

Anh này, có lẽ em không phải là cô gái xinh đẹp hay giỏi giang nhất, nhưng nếu chúng ta cho nhau cơ hội và có thời gian ở bên nhau, em tin rằng em sẽ là người đồng hành cùng anh bền bỉ nhất. Mặc dù làm việc trong môi trường đòi hỏi sự chỉn chu, cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng khi rời khỏi nơi làm việc, em cũng chỉ là một cô gái bình thường: thích đạp xe, đi bộ hay chạy vài vòng quanh công việc, học thêm một vài kỹ năng mới, trồng cây, mua một món quà nhỏ tặng người thân, chơi với thú cưng, nghe nhạc, đọc sách, hoặc khám phá một nền văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và một vùng đất mới.

Anh có thể sẽ thắc mắc vì sao một người khá ổn như vậy mà vẫn độc thân đến giờ. Thực ra, trong quãng thời gian chưa gặp anh, em chủ yếu dành cho việc học tập, công việc, khám phá những điều mới mẻ, và một phần cũng do môi trường làm việc nữa, anh ạ. Là một cô gái mang nét truyền thống xen lẫn hiện đại, em luôn nỗ lực mỗi ngày để khi gặp được anh, em sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Anh ơi, dù rất yêu thích công việc, nhưng với em, gia đình và những người thân yêu luôn là ưu tiên hàng đầu. Em hy vọng sau mỗi ngày làm việc, chúng ta có thể dành thời gian cho nhau, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, chung thủy, tôn trọng, thấu hiểu và luôn ủng hộ, đồng hành cùng nhau.

Chắc anh đang tò mò cô gái này là ai. Dù không gây sốt trên mạng như chú ngựa Mã Tiểu Dã, em vẫn là một "chú ngựa" 35 tuổi, lạc quan, yêu đời, luôn tiến về phía trước; cao 1m66, tóc dày, ngũ quan hài hòa, dáng người cân đối, da sáng và có đôi má xinh xinh. Em sinh ra ở một huyện ngoại thành, hiện làm việc tại nội thành. Gia đình em rất dễ mến, và con đường về nhà em cũng đẹp lắm. Nếu có thể, em muốn được cùng anh đi về nhà mình.

Vì chưa từng lập gia đình hay có con, em mong gặp được anh, một chàng trai đang độc thân, chưa từng kết hôn và không hút thuốc. Anh có thể ít tuổi hoặc nhiều tuổi hơn em, nhưng em mong anh là người trưởng thành, có công việc mình yêu thích, sống tình cảm, chân thành, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và công việc. Anh là người chung thủy, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và muốn cùng em trở nên tốt hơn. Anh có kế hoạch sinh sống lâu dài tại Hà Nội và sẵn sàng tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.

Em hiểu rằng, dù chúng ta đều là những người độc lập và mạnh mẽ, thì sâu thẳm trong lòng, ai cũng mong có lúc mình là điểm tựa cho người kia, và có lúc được tựa vào người ấy. Nếu anh cũng có những suy nghĩ giống em, có lẽ chúng ta là dành cho nhau. Hôm rồi, em đưa mấy bác đi du lịch một vòng quanh Hà Nội. Đó là ba cặp vợ chồng đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất dẻo dai, đi bộ gần 20 km cả ngày mà không kêu mệt. Các bác còn rất tình cảm với nhau nữa. Nhìn các bác, em tự hỏi không biết ở đâu đó có một người cũng như em, mong muốn gặp được ai đó để cùng nhau già đi hay không.

Em tin rằng gặp nhau sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là khoảng thời gian chúng ta có thể nhường nhịn, yêu thương, ở bên và sống vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau. Chúng ta sẽ vì nhau mà làm ấm một căn nhà với ánh đèn vàng, nơi có một người chờ cơm.

Nếu anh thấy sự đồng điệu trong những chia sẻ này, cũng mong sớm gặp được một người bên cạnh, cùng nhau có những em bé xinh đẹp như em, thông minh như anh hoặc ngược lại, hãy cho nhau một cơ hội khởi động năm mới 2026 và những năm tháng ý nghĩa sau này cùng nhau, anh nhé. Chúc anh và các độc giả một năm mới an lành. Em mong thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ